Cantabria somete a información pública el proyecto de orden que regula el marisqueo

SANTANDER 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha sometido a información pública y trámite de audiencia el proyecto de la orden que regula el marisqueo durante la temporada 2026-2027. En concreto, afecta a las vedas, tallas mínimas y la recogida de mariscos y otras especies de interés comercial.

Así lo ha comunicado el Ejecutivo este viernes, en una nota de prensa en la que ha explicado que el plazo para la presentación de aportaciones al proyecto será de 10 días hábiles, tras la publicación del Boletín Oficial de Cantabria de este 21 de noviembre.

Con esta iniciativa, la Consejería de Pesca apuesta por una gestión pesquera sostenible y por la participación activa de los sectores implicados en la toma de decisiones que afectan a los recursos marinos y a la actividad económica vinculada a ellos.

El objetivo de este trámite es permitir que los ciudadanos, entidades y sectores afectados puedan formular alegaciones o sugerencias al texto propuesto.

El proyecto se puede consultar en el Portal de Transparencia de Cantabria (http://participacion.cantabria.es) y en la Dirección General de Pesca y Alimentación, situada en la calle Albert Einstein nº 2 de Santander.