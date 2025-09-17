Cantabria valora que el segundo helicóptero de emergencias refuerce la extinción de incendios en verano

SANTANDER 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria está valorando "cambiar" los meses en los que el segundo helicóptero de emergencias acude a la región para reforzar la campaña de extinción de incendios forestales --hasta ahora lo hace del 1 de diciembre al 31 de marzo--, con el objetivo de que también venga en verano "visto lo que ha sucedido" esta época estival.

Así lo ha anunciado la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, este miércoles a preguntas de la prensa, en las que ha avanzado que el Ejecutivo autonómico está preparando los pliegos del servicio del helicóptero, cuyo contrato va a finalizar, y en el que se realizarán "algunos cambios", sobre todo en la prestación de extinción de incendios.

Según ha señalado, aunque el Gobierno regional no baraja la posibilidad de incorporar una nueva aeronave al servicio, sí está valorando "cambiar" los meses en los que el segundo helicóptero acude a Cantabria.

Además del helicóptero del que dispone Cantabria durante todo el año, en la actaulidad la segunda aernonave, el Maya Dama B407, acude a la comunidad autónoma del 1 de diciembre al 31 marzo, por lo que el Ejecutivo va a intentar, "dentro del presupuesto que tenemos y de la previsión", que "venga también en la época de verano, cambiando los meses que viene en invierno".

La consejera ha indicado que el Gobierno regional está haciendo un estudio sobre cuándo se producen los incendios forestales "de mayor fuerza" en Cantabria, que "normalmente siempre son en el mes de marzo", y van "a jugar con esos meses", de diciembre a marzo, para que la segunda aeronave también tenga presencia en verano.

Urrutia ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa para informar de inversiones en el Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA).