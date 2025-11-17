Cantur abre el plazo de inscripción para cubrir 84 plazas en sus instalaciones

SANTANDER, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cantur, entidad dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, ha abierto el plazo de inscripción para cubrir 84 plazas en sus diferentes instalaciones turísticas distribuidas por toda Cantabria.

De ellas, 28 son puestos indefinidos a tiempo completo y 56 corresponden a contratos fijos discontinuos.

Según ha informado este lunes el Gobierno, las candidaturas pueden presentarse hasta el lunes 1 de diciembre a las 14.00 en el registro de la sede de Cantur (calle Albert Einstein nº4, 2ª planta, Santander) o mediante correo postal certificado dirigido a la misma dirección.

Las bases reguladoras están disponibles en el Portal de Empleo de la entidad, accesible desde la página web cantur.com. El procedimiento es de acceso libre y como sistema de selección se establece el concurso-oposición.

Se realizarán pruebas sobre las materias específicas del grupo profesional y especialidad a la que se opta. Una vez superada la fase de oposición, los candidatos accederán a la fase de concurso, en la que se valorarán sus méritos profesionales y académicos.

Las vacantes se adjudicarán a los aspirantes aprobados por orden de puntuación y, además, se crearán bolsas de contratación eventual para cada uno de los puestos.

Estas plazas forman parte del proceso de estabilización interna, aprobado de manera consensuada entre la parte social y empresarial de la empresa pública, con el objetivo disponer de personal estable capaz de atender las demandas de cada instalación y de reducir la temporalidad. Con esta convocatoria finaliza dicho proceso, tras realizarse el concurso de traslados y méritos y el procedimiento de promoción interna.

La plantilla de CANTUR desempeña un papel fundamental para el desarrollo turístico y económico de Cantabria, ha destacado el Gobierno.

Entre los objetivos de la empresa se encuentran fomentar el deporte de alta montaña y potenciar el turismo dentro de la comunidad autónoma, especialmente en aquellas zonas donde estas actividades son inexistentes o resultan insuficientes, contribuyendo así a dinamizar la economía local. Asimismo, es responsable de la promoción de Cantabria como destino turístico tanto a nivel nacional como internacional.