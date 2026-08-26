Cantur licita en 715.600 euros la tercera y última fase del cierre perimetral de Cabárceno

Telecabina de Cabárceno - GOBIERNO

SANTANDER, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cantur, empresa pública dependiente de la Consejería de Turismo de Cantabria y gestora del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, ha licitado en más de 715.600 euros las obras de la tercera y última fase del vallado perimetral de la instalación.

Supondrá la ejecución de 2.145 metros de nuevo cierre en el límite noreste de Cabárceno, entre el mirador de Rubí y el recinto de elefantes.

El plazo previsto para ejecutar las obras es de ocho meses y la licitación se ha publicado ya en la Plataforma de Contratación del Sector Público, informa el Gobierno regional.

El proyecto continúa así las actuaciones ejecutadas en 2017 y en 2020, que reforzaron las partes del perímetro "más permeables" al movimiento de fauna, y han mejorado las condiciones de conservación y seguridad de la instalación, pues se evitan interacciones con la fauna autóctona y se duplican los elementos de protección, al tiempo que se impide cualquier acceso no autorizado.

Esta tercera y última fase completa el perímetro vallado del recinto en aquellos tramos en que su orografía es más compleja y dificulta la colocación del cerramiento, precisa Cantur.

El nuevo vallado será de malla electrosoldada y estará reforzada con alambre galvanizado de dos metros de altura y sistemas de electrificación superior para reforzar la contención de la fauna y la protección del recinto.

Asimismo, se habilitará un camino de servicio interior paralelo al cerramiento, así como un itinerario peatonal exterior y pasos controlados que facilitarán las labores de vigilancia y mantenimiento del perímetro de Cabárceno.

La actuación también incluye trabajos de desbroce y restauración ambiental de los terrenos afectados por la obra.

Con esta actuación, el parque completa la ejecución de la infraestructura y se une a acciones de sustitución de vallados que se desarrollan en una veintena de recintos y a la sustitución de cinco miradores del parque.

Estas inversiones se suman al nuevo edificio de guarda y manejo de elefantes y al tobogán alpino, que según el Gobierno se empezará a construir "próximamente".