El Capricho de Gaudí celebra la Noche de los Museos con 100 entradas al precio de un euro

El Capricho de Gaudí - RUBEN GARES

COMILLAS, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Capricho de Gaudí se suma a la celebración del Día Internacional de los Museos, que tiene lugar el 18 de mayo, abriendo sus puertas en horario nocturno el sábado anterior (16 de mayo) con entradas al precio especial de un euro.

De este modo, el único edificio de Gaudí en Cantabria se suma a la corriente de la Noche de los Museos con una acción especial vinculada al centenario de la muerte del arquitecto: el lanzamiento de 100 entradas al precio de euro, con el objetivo de facilitar el acceso al patrimonio gaudiniano en tierras cántabras.

La iniciativa incluye 40 entradas en formato de visita guiada, disponibles con el código promocional #100GUIADA1, y 60 entradas en formato de visita libre, con el código #100LIBRE1.

El edificio abrirá sus puertas entre las 20.00 y las 23.00 horas, con pases cada 15 minutos para la visita libre. Las visitas guiadas se realizarán en cuatro turnos, cada media hora, entre las 20.00 y las 21.30 horas.

Esta propuesta forma parte de la programación especial del Año Gaudí, una efeméride que El Capricho está conmemorando a través de distintas acciones culturales orientadas a generar nuevas formas de relación con el patrimonio, fomentando el acceso, la participación y la conexión con la ciudadanía.

El enlace a reservas de la Noche de los Museos para visitas libres es https://tickets.elcaprichodegaudi.com/es/553-web-individual/...

Y el enlace a reservas de la Noche de los Museos para entradas con visitas guiadas es https://tickets.elcaprichodegaudi.com/es/553-web-individual/...

Los códigos de promociones son válidos solo para ese día desde las 20.00 horas, tanto para las reservas de visitas libres y como para las visitas guiadas.

El Capricho es una obra temprana de un Gaudí de apenas 30 años, que consiguió crear este particular "girasol arquitectónico" donde función y forma se integran de manera perfecta.

Construida entre 1883-1885, es una de las pocas obras del arquitecto que se pueden disfrutar fuera de Cataluña.

La principal finalidad de la casa-museo es proteger y conservar un patrimonio único mediante un modelo de gestión cultural innovador, dinámico, cercano, "hecho por y para las personas", ha señalado la dirección de El Capricho.

Más información sobre actividades del Año Gaudí 2026 en El Capricho en https://centenario.elcaprichodegaudi.com/