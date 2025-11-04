El Capricho de Gaudí y el Centro Botín refuerzan su colaboración con acciones especiales en la temporada otoño-invierno - CAPRICHO DE GAUDÍ

SANTANDER, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Capricho de Gaudí de Comillas y el Centro Botín continúan desarrollando la colaboración que iniciaron el pasado mayo con nuevas propuestas para la temporada otoño-invierno que vinculan la arquitectura, el arte y territorio.

Dentro del 140 aniversario del Capricho, ambas instituciones presentan dos iniciativas: una conferencia y una promoción especial para visitar esta obra del maestro catalán que actualmente acoge la exposición 'Memorias', que refuerzan su compromiso de acercar al público cántabro a dos de los edificios más emblemáticos de la región.

Así, por un lado, este viernes, 7 de noviembre, a las 19.00 horas, se celebrará una conferencia única en auditorio del Centro Botín, titulada 'De Gaudí a Renzo Piano: Quién, dónde, cómo, para qué y ese no sé qué...'.

En ella, el director del Capricho de Gaudí, Carlos Mirapeix, y la directora del Centro Botín, Fátima Sánchez, mantendrán un diálogo más allá de la arquitectura, moderado por el arquitecto cántabro Daniel Díez.

El encuentro articulará un diálogo entre dos arquitecturas singulares --la modernista de Gaudí y la contemporánea de Renzo Piano-- para explorar los usos, valores y lenguajes que comparten ambos espacios culturales.

La charla se desarrollará en torno a cuatro ejes de contenido, que abarcan desde las figuras de Antonio Gaudí y Renzo Piano, hasta las peculiaridades de ambos edificios en relación a su ubicación, su impacto en el entorno y su labor como grandes referentes del patrimonio cultural cántabro.

En este sentido, Mirapeix ha explicado que el objetivo es "generar una reflexión sobre cómo la arquitectura es una forma de expresión artística que refleja la sociedad de cada época".

Se trata de transmitir el vínculo entre dos edificios que, aun siendo muy distintos, comparten la misma vocación de armonizar fondo y forma para crear espacios singulares, donde se combina la funcionalidad con la sensibilidad hacia el entorno y las personas.

EXPOSICIÓN 'MEMORIAS'

También como parte de esta colaboración, los Amigos del Centro Botín podrán disfrutar próximamente de una promoción especial para visitar El Capricho de Gaudí.

A partir del 10 de noviembre y hasta final de año, los Amigos del Centro Botín tendrán un 50 por ciento de descuento en las entradas del Capricho presentando su tarjeta en la taquilla.

Con esta propuesta se busca facilitar que los cántabros conozcan en profundidad esta joya arquitectónica de Gaudí.

Además, esta iniciativa les permitirá disfrutar de los últimos meses de la exposición 'Memorias', que El Capricho de Gaudí puso en marcha el pasado junio para conmemorar su 140 aniversario.

La muestra ofrece un repaso de su historia a través de imágenes y textos que recuerdan las diferentes etapas que ha vivido el edificio. La exposición, que finalizará al acabar el año, recorre la cronología desde su construcción hasta la actual casa-museo, pasando por las etapas de abandono y la época en la que se convirtió en restaurante.

Estas acciones conjuntas se enmarcan en la estrategia de ambas instituciones de fomentar la conexión entre arte, arquitectura y territorio, promoviendo un mayor flujo de visitantes entre Santander y Comillas, así como del resto de Cantabria.

Al respecto, Mirapeix ha enfatizado que "estrechar los vínculos con la comunidad local y con todos los cántabros es uno de los retos estratégicos en los que llevamos trabajando los últimos años y que queremos impulsar aún más en el marco de nuestro 140 aniversario (2025) y del centenario de la muerte de Gaudí (2026)".

EL CAPRICHO DE GAUDÍ

Este edificio es una obra temprana de un joven Gaudí, de apenas 30 años, que consiguió crear este particular "girasol arquitectónico" donde función y forma se integran de manera perfecta.

Construida entre 1883-1885, es una de las pocas obras del arquitecto que se puede contemplar fuera de Cataluña.

La principal finalidad de nuestra casa-museo es proteger y conservar un patrimonio único mediante un modelo de gestión cultural innovador, dinámico, cercano y hecho por y para las personas.

CENTRO BOTÍN

Obra del arquitecto Renzo Piano, es el proyecto más importante de la Fundación Botín. Un centro de arte internacional que quiere aportar una mirada nueva al mundo del arte, cuya misión social es potenciar la creatividad de todos sus visitantes a través de las artes para generar desarrollo humano: económico, social y cultural.

Cuenta con un ambicioso programa expositivo compuesto por presentaciones, tanto individuales como colectivas, de artistas internacionales y becarios de la Fundación Botín.

Su programa formativo, que se sustenta sobre la investigación desarrollada desde hace más de 12 años junto al Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale, está compuesto por actividades artísticas y culturales para despertar la creatividad.

Además, el Centro Botín es un lugar de encuentro que con arte, música, cine, teatro, literatura y danza dinamiza la vida de la ciudad.