'Caricias', el I Festival de Fanzines y Autoedición de Santander, reunirá a 70 participantes en La Fábrica de Creación

SANTANDER 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fábrica de Creación acogerá los días 15 y 16 de noviembre la primera edición de Caricias, el Festival de Fanzines y Autoedición de Santander, un encuentro que celebra el talento cántabro y nacional en torno a la creación independiente, la ilustración, el cómic y la autoedición en el que participarán 70 feriantes nacionales e internacionales.

Se trata de un proyecto subvencionado por el Ayuntamiento en la convocatoria de ayudas al fomento de la cultura, que convertirá durante un fin de semana este espacio en punto de encuentro para artistas, editores y amantes de la cultura alternativa.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, y la directora del festival, Sandra García Bueno, han dado a conocer este viernes los detalles de 'Caricias', una feria con la que Santander abre la cultura a nuevas expresiones y diversifica la oferta de la ciudad.

La concejala ha subrayado además que el festival pone en valor la creatividad emergente y la autogestión cultural, acercando al público un formato que combina arte, música y participación ciudadana; mientras García Bueno ha explicado que nace con vocación de convertirse en una cita anual de referencia para creadores y amantes de la autoedición, y en un espacio donde el talento independiente pueda encontrarse, colaborar y compartir su trabajo con el público.

El encuentro reunirá a 70 feriantes seleccionados entre más de 150 candidaturas procedentes de distintos puntos de España, además de una desde Estados Unidos y otra desde Eslovenia.

La organización ha puesto especial énfasis en promocionar el talento cántabro y santanderino, incluyendo las propuestas de veintiocho jóvenes creadores de la región.

Entre los participantes locales figuran nombres como Carlota Fuentevilla, de Culebra Ediciones, el Colectivo MiReRa, Mariann Spinosa, Eva Gárate, Guillermo de Foucault o Can Lejárraga, mientras que desde el resto del país llegarán artistas y colectivos como Roberta Vázquez, Luis Yang, La Pera Ediciones, Natalia Velarde, Theo Corral o Paula JJ, integrante del grupo musical Las Odio.

Durante todo el fin de semana, el público podrá disfrutar de una amplia programación que tendrá como eje principal la feria de autoedición, acompañada de talleres, pinchadas y conciertos.

En total se desarrollarán cuatro talleres de fanzines, cómic e ilustración dirigidos tanto a adultos como a niños, tres sesiones musicales a cargo de distintos DJs y dos conciertos protagonizados también por talento local.

Los horarios serán el sábado 15 de noviembre, de 12 a 21.30 y el domingo 16, de 11 a 15 horas.

"Con esta nueva cita, reforzamos el compromiso con la creación contemporánea y las nuevas formas de expresión artística, apoyando espacios que promuevan la participación, el intercambio y el talento local", ha concluido la responsable municipal.

'Caricias' se presenta como una fiesta para celebrar el mundo del fanzine, la autoedición y la cultura 'Do It Yourself' y como una oportunidad para acercar a la ciudadanía a la creatividad independiente.

El festival podrá seguirse en redes sociales a través de Instagram (@cariciasfestival), donde se irán anunciando los eventos musicales y los formularios de inscripción a las diferentes actividades