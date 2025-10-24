Casares censura que Buruaga no rectifique sus acusaciones sobre Molleda: "Cuando se insiste, ya no es un error"

Archivo - El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha lamentado que la presidenta autonómica y del PP, María José Sáenz de Buruaga, no haya rectificado sus acusaciones de "corrupción" contra el secretario de Organización de los socialistas y exalcalde de Cartes, Agustín Molleda y, de hecho, las haya ratificado de nuevo este viernes.

"Se pueden cometer errores pero cuando se insiste, pues ya no es un error", ha afirmado Casares, que ha reconocido que él "hubiera esperado" que dicha "rectificación" por parte de Buruaga ya se hubiera producido.

Pese a todo, el también delegado del Gobierno aún espera que Buruaga rectifique en la conciliación que habrá entre ambos previa a que se dé curso a la querella por injurias, calumnias y perjuicio al honor de Molleda contra la presidenta.

Y ello después de que ésta calificara la semana pasada como "corrupción de libro" el modo en que éste y su hermana consiguieron sendas plazas fijas en el Ayuntamiento de Cartes cuando el socialista aún era regidor, algo que este viernes ha vuelto a hacer a preguntas de los periodistas.

Casares ha insistido en que la presidenta "pasó una línea que no se debe de permitir en política" con sus palabras, ya que "acusar a alguien de corrupción sin ninguna prueba es muy grave".

Ha añadido que, si alguien tiene pruebas de ello, "lo que debería haber hecho es ir a juzgado" y, a su juicio, que Buruaga no lo haya hecho es porque "sabe" que el expediente sobre este proceso es "impoluto" y "perfectamente legal".

Por otro lado, Casares ha censurado la "doble vara de medir" de Buruaga cuando critica lo hecho por Molleda pero a la que, sin embargo, no le ha escuchado hablar "nada" sobre el caso de la teniente de alcalde de Noja, Eva Ruiz, del PP, que, según se ha publicado estos días en algún medio de comunicación, ha conseguido una plaza fija como trabajadora de la guardería municipal mientras formaba parte de la Corporación.

En este sentido, cree que si Buruaga critica lo uno, tendría también que hacerlo con lo otro. "Lo uno y lo contrario todo el tiempo no puede ser", ha aseverado.

Lejos de criticarlo, para Casares, tanto Molleda como la teniente de alcalde de Noja "han hecho lo que debían de hacer" al ejercer su "derecho a consolidar su plaza" en base a una ley que aprobó el Gobierno de España por mandato de la Unión Europea.

Casares ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios de comunicación, tras acudir al acto de inauguración de la rehabilitación integral del Barrio Obrero del Rey de Santander, en el que ha coincidido con Buruaga.

Tras el acto ambos han sido cuestionados por los medios de comunicación acerca de este asunto.