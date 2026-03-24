Casares pide al PP que "no busque excusas" para no apoyar las medidas frente a la guerra: Benefician a los cántabros

Rueda de prensa de Casares. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, ha pedido al Partido Popular (PP) que "no busque excusas" para no votar a favor del paquete de 80 medidas aprobado por el Gobierno de España, destinadas a paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio y que "benefician a toda la ciudadanía de Cantabria".

Así lo ha trasladado Casares este martes en rueda de prensa, en la que ha reivindicado que este paquete de 80 medidas, por valor de 5.000 millones, "protege a familias, hogares y empresas".

"¿Buruaga (presidenta de Cantabria) quiere que se mantengan todas las medidas que ha aprobado el Gobierno de España, que están ayudando a la gente, incluidas muchas de las que proponía el PP, o quiere que decaigan?", se ha cuestionado.

El delegado ha defendido que el Ejecutivo central "afronta los desafíos con rigor, responsabilidad, determinación y compromiso", como hizo con la pandemia de la COVID-19, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la invasión de Rusia en Ucrania, la respuesta económica frente a los aranceles estadounidense de Trump, el liderazgo político para frenar el genocidio de Gaza y ahora con las medidas frente a la subida de precios por la guerra en Oriente Medio.

Así, ha reiterado que este paquete de medidas demuestra que el Gobierno de España "está siempre centrado en las personas, en proteger a la ciudadanía y pone en el centro de la vida pública y de la agenda política la defensa de nuestros ciudadanos, nuestras empresas y nuestros trabajadores".

MEDIDAS

Entre las medidas que ha destacado el delegado, que "benefician directamente a 20 millones de ciudadanos y tres millones de empresas", figura la bajada de los impuestos de la electricidad en un 60%, lo que "está abaratando ya la factura eléctrica".

Se trata de la reducción del IVA en la energía eléctrica del 21 al 10%, a la reducción del impuesto eléctrico hasta el 0,5% y la suspensión temporal del impuesto del valor sobre la producción de energía eléctrica (IVPEE).

También se ha referido a la reducción al 10% del IVA en el gas natural, de los 'pellets' y de la leña o la congelación del precio de la bombona de butano y de propano.

En materia de combustibles, Casares ha ensalzado que se ha dado un "importante paso al frente" porque España es el primer país que ha rebajado hasta 30 céntimos el litro de carburante, con la bajada del IVA al 10% del gasóleo, gasolina y otros hidrocarburos y la rebaja del impuesto de hidrocarburos, hasta el mínimo permitido en la UE.

También se ha aprobado una ayuda directa de 20 céntimos por litro de combustible para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores y una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes.

Además, se ha ampliado la protección social con el mantenimiento de la prórroga durante todo 2026 del bono social eléctrico, que en Cantabria beneficia directamente a 17.000 hogares, y la prohibición del corte de suministros esenciales a hogares vulnerables.

En materia de industria, el representante del Estado ha señalado que se ponen en marcha importantes medidas como la bonificación del 80% de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva o una mayor flexibilidad a las empresas en sus contratos energéticos.

Asimismo, ha ensalzado que "España va a aprovechar esta crisis como una oportunidad", ya que "el 60% de nuestra energía eléctrica procede ya de fuentes renovables, lo que nos permite amortiguar mejor el impacto de la crisis" e incluso "dar más impulso".

Para ello, el Gobierno de España ha puesto en marcha nuevos incentivos fiscales para la instalación de placas solares, puntos de recarga eléctrica y bombas de calor y también ayudas a la climatización eficiente de edificios y el impulso a las inversiones en energías renovables.

"Con todas estas medidas, España busca reforzar y proteger el poder adquisitivo de las familias y de la ciudadanía, apostar por políticas energéticas renovables y dar una respuesta de política económica conjunta en Europa ante este nuevo escenario bélico", ha sentenciado.

De esta forma, el delegado del Gobierno ha apelado a la "responsabilidad" de los partidos en el Congreso de los Diputados para dar luz verde a este Real Decreto-Ley que "protege a familias, a hogares y a empresas".