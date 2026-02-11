Casares ve "fundamental" la ley impulsada por Sanidad para evitar procesos "alarmantes" de privatización en Cantabria

El delegado del Gobierno, Pedro Casares.- Archivo - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), ve "fundamental" la ley que impulsa el Ejecutivo central para limitar la colaboración público-privada en sanidad, "para evitar procesos alarmantes como los que hemos visto en Madrid de privatización y que estamos empezando a ver en Cantabria".

Así lo ha valorado Casares este miércoles a preguntas de la prensa, en las que ha señalado que "muchas" comunidades autónomas gobernadas por el PP "están iniciando un proceso muy preocupante de privatización de la sanidad pública", y el PSOE "tiene la obligación" que los recursos públicos vaya destinado a fortalecer la sanidad pública.

En el caso de Cantabria, cree que la presidenta, María José Sáenz de Buruaga (PP), está "riéndose de todos los cántabros", al afirmar que "jamás han privatizado la asistencia sanitaria, después de conocer que van a destinar 256 millones de euros a "un contrato de privatización" con el Hospital de Santa Clotilde, ha apostillado el delegado.

"Aquí de lo que hablamos no es de la colaboración público-privada para la sanidad, que está bien y que puede complementar el sistema público de sanidad: lo que el PP está haciendo es destinar dinero público de todos a la sanidad privada", ha aseverado Casares.

A su juicio, esto hay que "detenerlo" porque "está deteriorando" la sanidad pública. "Vemos que faltan recursos en la sanidad pública, que se incrementan las listas de espera, cómo cierran consultorios rurales, faltan médicos en nuestro SUAP y desmantelan hospitales como el de Laredo, mientras están destinando recursos a la sanidad privada", ha censurado.

Por tanto, el delegado sostiene que "esta tarea es urgente" y ha pedido "respeto" a Buruaga. "Están privatizando la sanidad de Cantabria y ella es una de las protagonistas más importantes de este proceso", ha reiterado Casares, que ha acusado a la presidenta de "atreverse" a "privatizar parte de los servicios sanitarios, como el cribado del cáncer de mama o de colon".

De esta forma, desde el PSOE, con "todas las herramientas" de las que disponen, van a "poner freno" a esta situación para "que no pase lo que está pasando en Madrid, que ya casi la mitad de la gente está en el sistema privado, y eso siempre en deterioro de lo público".

CONVENIO SANTA CLOTILDE

Cuestionado sobre si esta ley podrá afectar a convenios como el de Santa Clotilde, Casares ha indicado que ésta "va de lleno a que la gestión privada 100% de hospitales públicos no se pueda permitir", que es "lo que está pasando en Madrid" y "la antesala de lo que el PP quiere hacer en otras comunidades autónomas".

Según ha advertido, "el primer paso para privatizar hospitales completos es privatizar parte de los servicios sanitarios". "Convenios por la puerta de atrás, sin publicidad y a 15 años; el Partido Socialista no está de acuerdo, por tanto, vamos a trabajar para que este tipo de convenios no se puedan hacer", ha señalado.

"Colaboración público-privada sí, que la sanidad privada complemente a la sanidad pública sí, pero los recursos públicos para la sanidad privada no", ha sentenciado.

El delegado ha hecho estas declaraciones previamente a la inauguración de la jornada divulgativa por el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia en la Delegación.