Casi toda Cantabria está en riesgo muy alto o extremo por incendios forestales

Archivo - Incendio forestal en Cantabria - 112 CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La mayor parte de Cantabria se encuentra en riesgo muy alto o extremo por incendios forestales, de modo que este lunes están prohibidas todas las quemas en la comunidad autónoma, ante el peligro de propagación de fuegos.

Así lo ha acordado el Gobierno regional y ha informado el Servicio de Emergencias de Cantabria en redes sociales, a través de las que recuerda que si se observa humo en el monte hay que alertar al 112.

Desde enero y hasta finales de marzo, la región registraba unas 6.000 hectáreas quemadas en cerca de 500 incendios forestales provocados en lo que va de año, más de la mitad el mes pasado.