Los cazadores deberán llevar ropa reflectante en la nueva temporada 2026-2027 y se prohíbe el uso de cebos

SANTANDER, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los cazadores deberán portar ropa reflectante de alta visibilidad, respetar la señalización de batidas y cumplir estrictamente las normas sobre el uso de armas y perros en la temporada de caza 2026-2027 en Cantabria, que entrará en vigor el 1 de abril de 2026.

Así figura en la Orden que regula la temporada cinegética 2026-2027 en los cotos de toda la comunidad autónoma --con excepción de la Reserva Regional de Caza Saja, que seguirá su propio plan anual-- que ha publicado la Consejería de Desarrollo Rural.

Además, otra de las novedades es la obligación de usar precintos numerados y guías de procedencia para controlar las capturas de caza mayor, y la prohibición del uso de cebos, atrayentes o dispositivos electrónicos que faciliten la caza.

La normativa incide en garantizar un aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos, protegiendo la fauna y el entorno natural, y estableciendo límites claros para cada especie.

Entre las especies autorizadas para caza mayor se encuentran el jabalí, el venado, el corzo y el rebeco, mientras que la caza menor incluye liebre, conejo, zorro, perdiz roja, faisán, codorniz, sorda y paloma torcaz, y queda expresamente prohibida la caza de tórtola común, pato colorado y paloma zurita.

Además detalla los períodos y modalidades de caza, incluyendo batida, rececho, perreo y caza al salto, los horarios de cada actividad, así como las medidas excepciones para prevenir daños a prevenir daños a cultivos y ganadería, y limita las competiciones cinegéticas a un máximo de 60 durante toda la temporada.

La normativa es de cumplimiento obligatorio para todos los titulares y participantes en actividades cinegéticas que se celebren en los cotos de Cantabria.