CCOO cree que la convocatoria de huelga en educación es "el único camino para desatascar" las reivindicaciones docentes

SANTANDER 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras ha considerado que una posible convocatoria de huelga en el sector educativo es "el único camino" que queda para "desatascar" las reivindicaciones del colectivo docente.

En un comunicado este miércoles, el sindicato ha valorado que los últimos años han sido "un atropello constante para el profesorado de Cantabria" por parte de los diferentes responsables que han pasado por la Administración regional.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez, ha denunciado que han pasado 17 años "sin negociar una adecuación salarial"; y que las ratios no permiten "atender de manera adecuada" al alumnado ni reducir los riesgos psicosociales del colectivo docente.

También, según Sánchez, "han intentado expulsar a las maestras de las aulas de un año"; hay centros con infraestructuras obsoletas "que se caen a pedazos"; existe "una negativa constante" a sacar todas las plazas existentes a oposición, cuyas consecuencias se han visto en el "desastroso modelo de estabilización"; la información sobre la EBAU ha sido "tardía y sin contar con el profesorado", y "se han perdido millones de euros por la nefasta gestión de los fondos europeos".

"Creo que motivos nos sobran para convocar una huelga ante la dejadez y la inacción de la Consejería. Estamos hartos de esperar y creemos que ha llegado la hora de pasar a la acción y movilizarse", ha remarcado.

La representación sindical de CCOO en el sector educativo ha animado a todo el colectivo docente a participar activamente en la convocatoria de huelga ante "la ausencia de avances significativos en la negociación" y ha sostenido que "las miles de personas que protestaron ante la Consejería y el Gobierno de Cantabria son la prueba explícita de que el profesorado está comprometido con la causa".

"Hay que poner entre todos una fecha porque solo a la Consejería le beneficia el postergar indefinidamente la negociación de la adecuación salarial", ha incidido Sánchez.

La federación ha hecho hincapié en tres puntos determinantes: el salario de quien da un servicio público que tiene que ser de calidad y, para ello, sus profesionales deben contar con unas buenas condiciones laborales; la necesidad de hacer una demostración de fuerza a la Administración "para que no se quede solo en la adecuación salarial sino que sirva de base a las negociaciones venideras" y, por último, recordar que la representación sindical es la que negocia pero que es el conjunto del profesorado el que tiene que presionar.

"Por eso no nos cansamos de repetir que es fundamental que el profesorado esté organizado, participe activamente y se movilice. Tenemos muy presente la importancia de la unidad sindical que tanto nos ha costado construir y estamos esperando pacientemente, continuando con otras acciones de protesta y de presión, pero no hay duda de que si la Consejería no mueve ficha, no podemos dilatar más la convocatoria de huelga", ha concluido la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO.