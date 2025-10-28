Un centenar de estudiantes alzan la voz en Santander contra el acoso escolar: "Sandra, no te olvidamos"

SANTANDER, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de estudiantes ha recorrido este martes al mediodía el centro de Santander, desde la Plaza de Numancia hasta la Consejería de Educación, ubicada en el Río de la Pila, para alzar la voz contra el acoso escolar, bajo el lema 'Sandra, no te olvidamos, hay responsables'.

Se trata de una manifestación convocada por el Sindicato de Estudiantes en 55 ciudades de toda España, que en el caso de la capital cántabra se ha desarrollado con pancartas que decían 'Basta de silencio' y 'El aula es para aprender, no para sufrir. Justicia para Sandra'.

El objetivo de la protesta es reclamar que se apliquen los "recursos necesarios" en las aulas para acabar con el acoso escolar y que se conciencia más sobre esta problemática, ha explicado el portavoz del sindicato, Hugo Cicero.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de los estudiantes ha reivindicado que se inviertan "más recursos" en la prevención del acoso escolar y "se dejen de invertir en otras cosas".

Según ha señalado, quien sufre acoso escolar "normalmente no lo manifiesta, no se lo dice a sus profesores", por lo que, desde el sindicato, creen que en los colegios y en los institutos "hace falta" un equipo profesional de psicólogos o psiquiatras para "prevenir este tipo de conductas, que sepan identificarlas y poder actuar lo más rápido posible".

En el caso de Cantabria, ha recordado el caso que saltó a la luz este año en el instituto Leonardo Torres Quevedo de Santander, donde se difundieron una serie de imágenes en las que unos alumnos increpaban a otro con discapacidad motora.

Así, la protesta en Santander se suma a la huelga estudiantil convocada a nivel nacional en ESO, Formación Profesional y Bachillerato por la muerte de la estudiante sevillana Sandra Peña, de 14 años, quien se suicidó el pasado 14 de octubre, víctima de un acoso continuado en el CC Irlandesas de Loreto.