El centro cívico de Cazoña acoge una exposición dedicada a Brasil hasta el 27 de agosto

Presentación de la exposición dedicada a Brasil en el centro cívico de Cazoña - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centro cívico de Cazoña acoge hasta el jueves, 27 de agosto, una exposición de cuadros dedicada a Brasil, y cuyo autor es el artista Paulo Henrique.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Santander ha matizado que esta exposición forma parte de varias acciones puestas en marcha desde el Consistorio para dar a conocer diferentes países como Brasil, que este año es la nación invitada en el Festival Intercultural y por ello será protagonista en la jornada de este domingo 16.

El concejal de Cooperación al Desarrollo, Mateo Echevarría, ha inaugurado la muestra acompañado de la cónsul honorífica Carmen Ealo de Sá, a quien ha agradecido "su implicación y apoyo en esta muestra del país sudamericano".

"Desde el Ayuntamiento estamos encantados de acoger este tipo de exposiciones porque suman y dan más valor a una ciudad abierta al exterior y orgullosa de acoger a todos los ciudadanos extranjeros que llegan", ha subrayado.

Finalmente, ha informado de que en Santander existen actualmente 413 habitantes de Brasil.