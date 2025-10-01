Cerca de 1.500 alumnos de más de 20 centros educativos cántabros participan en el Congreso de Valores

Ha contado con testimonios de personas que se han superado a sí mismas y que han aportado historias de vida, compromiso y esfuerzo

SANTANDER, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 1.500 alumnos de 16 y 17 años, de más de una veintena de centros educativos de Cantabria, han participado este miércoles en el Palacio de Festivales en el Congreso de Valores que, bajo el lema 'Buscando el compromiso joven", ha contado con testimonios de personas que se han superado a sí mismas y que han aportado historias de vida, compromiso y esfuerzo.

Entre ellos, Álvaro Trigo, que sufrió un accidente doméstico en 2018e en el que sufrió quemaduras en el 63% de su cuerpo. Tras una recuperación récord mediante el uso de piel artificial para la regeneración de tejidos, se ha convertido en un inspirador de superación, realizando retos deportivos, como nadar desde Formentera a Ibiza o escalar el Mont Blanc, para recaudar fondos para causas solidarias.

También ha intervenido Nacho Dean, conocido por ser el primer español y la única persona en dar la vuelta al mundo caminando y en conectar los cinco continentes a nado.

El programa, organizado por el Gobierno de Cantabria con la colaboración de la asociación Buscando Sonrisas, se ha completado con actuaciones de danza aérea, baile y testimonios en primera persona de jóvenes que han compartido sus experiencias y han trasladado un mensaje positivo de superación.

La consejera de Juventud, Begoña Gómez del Río, ha inaugurado la sesión y ha animado a los jóvenes a esforzarse, superarse y a no dejar que "nada ni nadie os haga pensar que no podéis". "Tenéis que luchar por lo que queréis", ha señalado, subrayando que "lo importante es seguir luchando" para superar los problemas y los obstáculos.

Gómez del Río también ha puesto en valor la labor del voluntariado para mostrar la importancia de ayudar a los demás, enfrentarse a los problemas y descubrir formas de mejorar.

En el acto, la consejera ha estado acompañada por la directora general de Juventud, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, Blanca Fernández, y el resto del equipo directivo de su departamento; además de Encarna Fernández, de la asociación Buscando Sonrisas.