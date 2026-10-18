Cerca de 1.800 personas se unen a la XIII Marcha contra el Cáncer de Mama

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, participa en la XIII Marcha contra el Cáncer de Mama. - GOBIERNO DE CANTABRIA

REOCÍN 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 1.800 personas se han sumado hoy en Puente San Miguel a la XIII Marcha Solidaria Contra el Cáncer de Mama, organizada por la Asociación Anjanas Solidarias y cuyo objetivo es recaudar fondos para la investigación contra esta enfermedad.

En un comunicado, el Gobierno de Cantarbia ha informado de que la jornada ha comenzado con la venta de dorsales solidarios a un precio de seis euros y la entrega de pañuelos y mochilas.

Al igual que en ediciones anteriores, la marcha solidaria ha contado con un recorrido de seis kilómetros, con salida en el parque de La Robleda y llegada en el Auditorio Silvia Cosío.

A continuación, ha tenido lugar una rifa solidaria con el sorteo de una camiseta del Racing de Santander firmada por su capitán, Iñigo Sainz-Maza, y una colcha de patchwork valorada en 500 euros.

El evento también ha contado con talleres infantiles a cargo de la Asociación Cultural El Pleito de los Nueve Valles, una sesión vermú amenizada por los Piteros de Puente San Miguel, una paella solidaria y música en directo a cargo del Grupo Recuerdos y Fonso Blanco.

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, que ha participado en el evento, ha felicitado a Anjanas Solidarias por concienciar y visibilizar la lucha contra el cáncer de mama y ha destacado el carácter solidario del evento para recaudar fondos para la investigación contra esta enfermedad.

Por su parte, el alcalde de Reocín, Pablo Diestro, ha afirmado que un año más esta marcha ha sido "un éxito de participación y solidaridad", y también ha respaldado el "magnífico trabajo" que realizan las Anjanas Solidarias.

"Desde el Ayuntamiento apoyamos esta marcha y el resto de las iniciativas que durante todo el año lleva a cabo la asociación, por eso es un orgullo ver a gente de todas las edades y muchas familias caminando contra el cáncer ", ha señalado Diestro, en un comunicado del Consistorio.