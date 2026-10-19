Cerca de 600 animales de 55 ganaderías participan en la feria de San Lucas de Hoznayo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 600 animales de 55 ganaderías han participado este lunes en la feria de San Lucas de Hoznayo, declarada Fiesta de Interés Turístico de Cantabria.

La declaración de San Lucas como Fiesta de Interés Turístico de Cantabria durante la presente legislatura reconoce su valor histórico, etnográfico y gastronómico, ha indicado el Gobierno, que ha señalado que esta celebración ofrece "una magnífica oportunidad" para conocer la identidad rural de Trasmiera y disfrutar de una jornada en la que conviven ganaderos, productores, comerciantes y visitantes en torno a una de las citas más emblemáticas del calendario festivo regional.

El origen de esta feria se remonta a 1521, cuando recibió un privilegio concedido por la Junta de Ávila. Desde entonces, la celebración ha evolucionado sin perder su estrecha vinculación con la ganadería, el campo y los mercados tradicionales.

La jornada principal congrega la feria de ganado en el Prado del Convento, una amplia exposición de maquinaria agrícola y un mercado con productos agroalimentarios, artesanía y frutos propios del otoño, como castañas, nueces y avellanas, convirtiendo a la Feria de San Lucas en un importante punto de encuentro para profesionales del sector y visitantes procedentes de distintos puntos de la región.

Los consejeros de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, y de Economía, Luis Ángel Agüeros, han asistido a la feria, donde han puesto en valor una celebración "que constituye uno de los principales referentes del mundo rural y ganadero de Cantabria".

Durante su visita, los consejeros, acompañados por el director general de Ganadería, Alfredo Álvarez, han recorrido el recinto ferial y ha mantenido encuentros con ganaderos, productores, expositores y vecinos, destacando la importancia de este evento para la promoción del sector primario y la conservación de las tradiciones que forman parte de la identidad de la comunidad autónoma.

Susinos y Agüeros han subrayado que este tipo de eventos contribuyen a dinamizar la economía local, apoyar a los productores de proximidad y acercar al público la realidad del medio rural cántabro en un evento que continúa creciendo año tras año.