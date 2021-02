Ceruti cuestiona la postura "radical" del veterinario que abandonó el comité del minizoo

Sobre el carril bus dice que "cuando quien tiene que hacerlo quiere hacerlo, se hará; y si no lo hace, recordaremos que no ha cumplido"

El portavoz del equipo de Gobierno de Santander, Javier Ceruti, ha cuestionado hoy la postura "radical" en contra de los zoológicos del veterinario David Perpiñán, quien la semana pasada presentó su renuncia como miembro del comité de expertos creado por el Ayuntamiento para evaluar el futuro del minizoo de la Magdalena al considerarlo "un paripé" porque tenía una "postura prefijada" a favor de mantener esta instalación.

A preguntas de la prensa sobre esta renuncia durante la rueda de prensa de acuerdos de la Junta de Gobierno local, Ceruti ha afirmado que, en su informe, Perpiñán hablaba "en términos bastante alarmistas" del estado de los animales y todas las explicaciones que daba eran "posibilidades".

"Es decir, posiblemente el mal estado de la piel se deba a...; posiblemente el problema de los ojos se deba a... Todo eran posibilidades y la solución que daba era cerrar el minizoo", ha explicado el concejal.

En este sentido, el edil ha precisado que cerrar el minizoo para Perpiñán no era sacar a los animales de allí, "porque sabía que nadie quiere a esos animales", sino cerrar las visitas, "con lo que entiendo que los animales estarían en la misma situación, lo que no parece un gran avance en lo que preocupa a todos, lo prioritario, que es el buen estado de los animales", ha indicado.

"Cuando a la hora de tomar decisiones hemos delegado en un comité de expertos es porque consideramos que ellos saben lo que hay que hacer; yo no sé lo que hay que hacer. Yo puedo tener mis ideas, como las tiene Perpiñán, que es un enemigo radical de todo tipo de zoológico y lo es también de Cabárceno porque no quiere que haya zoológicos", ha comentado Ceruti.

El portavoz municipal ha dicho que el Ayuntamiento sigue esperando que el comité emita unas propuestas, tras haber leído informes que proponen mejoras puntuales. "Esperamos una propuesta común del comité para poder avanzar en la mejora del trato a los animales; mientras tanto, se está haciendo todo lo posible por mantenerlos en buen estado", ha asegurado.

Ceruti ha dicho que él está "deseando que el comité haga su trabajo; que salgan, y si la respuesta es que son incapaces de llegar a un acuerdo, que lo digan, y entonces decidamos todos qué posturas adoptar en el futuro, pero no creo que sea el caso", ha opinado.

Así, el edil espera que los expertos del comité "se pongan de acuerdo y que más pronto que tarde haya una solución, una respuesta a partir de la cual podamos avanzar todos".

En este sentido, Ceruti ha dicho que ha visto en prensa propuestas de una asociación que está dentro del comité "bastante razonables, en el sentido de mejorar las condiciones, de mantenerlo y utilizarlo como herramienta de enseñanza sobre la naturaleza para los visitantes", ha comentado.

CARRIL BUS

Por otra parte, preguntado en su calidad de portavoz de Ciudadanos, Ceruti ha negado que esta formación haya abandonado su reivindicación de eliminar el carril bus del Paseo de Pereda, que era una de sus condiciones para apoyar el pacto de Gobierno con el PP en Santander.

"No hemos abandonado ninguna de nuestras reivindicaciones, están expuestas, son públicas nuestras posturas", ha dicho Ceruti.

"Cuando quien tiene que hacerlo quiere hacerlo, se hará; y si no lo hace, recordaremos que no ha cumplido ese punto del acuerdo. No tiene sentido estar repitiendo una y otra vez lo que es público y notorio", ha zanjado el portavoz de la formación naranja.