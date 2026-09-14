CESINE refuerza su carácter internacional con la llegada de más de 70 estudiantes de todo el mundo

Alumnos internacionales en la puerta de CESINE en el primer día de universidad.
Alumnos internacionales en la puerta de CESINE en el primer día de universidad. - CESINE
Europa Press Cantabria
Publicado: lunes, 14 septiembre 2026 12:34
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SANTANDER 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro universitario CESINE ha comenzado el curso académico reforzando la internacionalización, ya que durante septiembre ha dado la bienvenida a más de 70 estudiantes procedentes de más de 20 países de Europa, América, Asia y África.

En un comunicado, el centro ha detallado que esta semana comienza el curso para los más de 40 estudiantes internacionales que llegan a la universidad para cursar los programas Top Up in International Business Management y Top Up in Advertising, Marketing, Communications and Public Relations, y a más de 30 que participarán en programas de intercambio y Erasmus.

CESINE ha explicado que los Top Up Programs están diseñados para estudiantes que ya han completado parte de su formación superior y desean obtener un título universitario completo en solo un año académico.

Con una formación previa de al menos 120 créditos ECTS, estos programas permiten completar 60 créditos adicionales y avanzar en la especialización académica y profesional.

Los alumnos proceden de países como Francia, Brasil, Senegal, Alemania, Italia, Kazajistán, Colombia, Ecuador, Polonia o República Dominicana, consolidando a Santander como destino universitario para estudiantes de diferentes partes del mundo.

Por otra parte, los de intercambio y Erasmus cursarán programas como Administración y Dirección de Negocios Internacionales, Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing, Diseño de Moda, Diseño Gráfico y Diseño de Interiores.

Estos estudiantes llegan a Santander de países como Alemania, Francia, Países Bajos, Italia, Suecia, Austria, Chile, Dinamarca, Kazajistán, Polonia, Argentina, Bélgica, Corea del Sur, Eslovenia o Taiwán.

En este sentido, CESINE ha subrayado que la llegada de estudiantes internacionales convierte cada curso el campus en un espacio de encuentro entre culturas, idiomas y diferentes formas de entender el mundo.

Esta realidad, según la universidad, forma parte de la identidad del centro y permite a los estudiantes desarrollar su formación en un entorno académico cada vez más global.

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