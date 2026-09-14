CESINE refuerza su carácter internacional con la llegada de más de 70 estudiantes de todo el mundo

Alumnos internacionales en la puerta de CESINE en el primer día de universidad. - CESINE

SANTANDER 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro universitario CESINE ha comenzado el curso académico reforzando la internacionalización, ya que durante septiembre ha dado la bienvenida a más de 70 estudiantes procedentes de más de 20 países de Europa, América, Asia y África.

En un comunicado, el centro ha detallado que esta semana comienza el curso para los más de 40 estudiantes internacionales que llegan a la universidad para cursar los programas Top Up in International Business Management y Top Up in Advertising, Marketing, Communications and Public Relations, y a más de 30 que participarán en programas de intercambio y Erasmus.

CESINE ha explicado que los Top Up Programs están diseñados para estudiantes que ya han completado parte de su formación superior y desean obtener un título universitario completo en solo un año académico.

Con una formación previa de al menos 120 créditos ECTS, estos programas permiten completar 60 créditos adicionales y avanzar en la especialización académica y profesional.

Los alumnos proceden de países como Francia, Brasil, Senegal, Alemania, Italia, Kazajistán, Colombia, Ecuador, Polonia o República Dominicana, consolidando a Santander como destino universitario para estudiantes de diferentes partes del mundo.

Por otra parte, los de intercambio y Erasmus cursarán programas como Administración y Dirección de Negocios Internacionales, Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing, Diseño de Moda, Diseño Gráfico y Diseño de Interiores.

Estos estudiantes llegan a Santander de países como Alemania, Francia, Países Bajos, Italia, Suecia, Austria, Chile, Dinamarca, Kazajistán, Polonia, Argentina, Bélgica, Corea del Sur, Eslovenia o Taiwán.

En este sentido, CESINE ha subrayado que la llegada de estudiantes internacionales convierte cada curso el campus en un espacio de encuentro entre culturas, idiomas y diferentes formas de entender el mundo.

Esta realidad, según la universidad, forma parte de la identidad del centro y permite a los estudiantes desarrollar su formación en un entorno académico cada vez más global.