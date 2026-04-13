Cinco jóvenes cántabros participarán en el ciclo 'Los artistas cuentan' para acercar la creación contemporánea - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cinco jóvenes cántabros participarán en la nueva edición del ciclo 'Los artistas cuentan. Encuentros con nuestros creadores y sus obras', que se celebrará entre los meses de abril y agosto en el Centro Cultural Madrazo.

La concejala de Cultura de Santander, Noemí Méndez, ha presentado este lunes en rueda de prensa una nueva edición del ciclo, acompañada por los artistas participantes, y ha destacado que esta iniciativa, que alcanza su cuarta edición, se consolida como una propuesta cultural de referencia para acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía y dar visibilidad al talento emergente de Cantabria.

"Continuamos apostando por generar espacios de encuentro directo entre artistas y público, porque creemos que el arte no solo se contempla, sino que también se entiende mejor cuando se escucha a quienes lo crean", ha subrayado Méndez.

El programa, dirigido por Lidia Gil, contará con la participación de cinco artistas jóvenes cántabros que compartirán sus trayectorias, procesos creativos y motivaciones artísticas en un formato cercano y participativo.

Cada sesión se desarrollará como una conversación entre el artista invitado y la directora del ciclo, acompañada de imágenes proyectadas y, en algunos casos, de obra original en sala. Además, se fomentará la interacción con el público, que podrá participar activamente en el encuentro.

"Este ciclo permite romper barreras y acercar el arte a quienes a veces lo perciben como algo lejano o difícil de comprender. Queremos tender puentes entre la comunidad artística y la sociedad", ha subrayado la concejala.

'Los artistas cuentan' parte de la idea de que el arte es una vía esencial para comprender el presente, nuestra herencia cultural y las aspiraciones de futuro. A través de estas sesiones, se busca ofrecer al público una mirada más profunda al hecho artístico, descubriendo no solo las obras, sino también los procesos y experiencias que hay detrás de ellas.

Méndez ha señalado que iniciativas como esta contribuyen a democratizar el acceso a la cultura y a despertar el interés por la creación contemporánea, especialmente entre nuevos públicos.

La entrada a todas las sesiones será libre hasta completar aforo.

PRIMERA CITA, ESTA TARDE CON MINA K

La programación arranca hoy lunes, 13 de abril, a las 19.30 horas, con la participación de la artista Mina K, cuya obra abarca disciplinas como la pintura, el dibujo, el bordado, la instalación y el audiovisual.

Formada en Bellas Artes en la Universidad de Salamanca y en Ilustración y Diseño en la Escuela de Arte Roberto Orallo, Mina K ha desarrollado una trayectoria multidisciplinar que combina la creación artística con el diseño gráfico, el comisariado y la producción cultural.

Su trabajo ha podido verse en espacios como SALA 117 (Oporto), Urvanity (Madrid), ArteSantander o la Galería Juan Silió (Santander), y ha sido reconocida con premios como el Concurso de Cómic de El Astillero (2020) y una mención especial en el Concurso de Pintura del Ayuntamiento de Villaescusa (2024).

El ciclo continuará el lunes, 11 de mayo, a las 19.30 horas, con Raquel del Val Ortega; el 8 de junio, con Manuel Diego Sánchez; el 13 de julio con Carmen Gutiérrez Somavilla; y el 10 de agosto con Eva Gárate