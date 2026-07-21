El cine de verano regresa a Astillero y Guarnizo con cuatro proyecciones al aire libre

Cartel - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cine de verano regresa a Astillero y Guarnizo en julio y agosto con cuatro proyecciones al aire libre en diferentes espacios del municipio de títulos para toda la familia.

La primera cita tendrá lugar este sábado 25, a las 21.45 horas, en San Isidro, con la proyección de 'Migración. Un viaje patas arriba'. Esta divertida película de animación está protagonizada por una familia de patos que decide abandonar la tranquilidad de su estanque para emprender un emocionante viaje lleno de aventuras, sorpresas y descubrimientos.

La programación continuará el sábado 1 de agosto, a las 21.30 horas, en Boo, con '¡Vaya vacaciones!', una comedia familiar protagonizada por unos abuelos que tendrán que hacerse cargo de sus nietos durante unas vacaciones repletas de situaciones inesperadas y momentos de humor.

El viernes 14 de agosto, también a las 21.30 horas, el parque situado junto al centro José Ramón Sánchez acogerá 'Una película de Minecraft'. La conocida historia inspirada en el universo del videojuego lleva a la gran pantalla una aventura en la que se combinan la imaginación, la creatividad, la acción y el humor.

El ciclo finalizará el sábado 15 de agosto, a las 21.30 horas, en La Planchada, con la proyección de 'Robot salvaje', una emocionante película de animación que pone en valor la amistad, la adaptación, la convivencia y el respeto por la naturaleza.

La concejala de Cultura y Festejos, Ana Cañas, ha destacado que el cine de verano es "una de las propuestas más esperadas de la programación estival porque nos permite disfrutar de la cultura en familia y convertir nuestros espacios públicos en lugares de encuentro, convivencia y diversión".

Cañas ha señalado que se ha diseñado una programación" atractiva, variada y pensada para todos los públicos, con títulos capaces de hacer disfrutar tanto a los más pequeños como a los adultos".

Con esta nueva edición, el cine de verano se consolida como una de las citas culturales y de ocio más atractivas del periodo estival.