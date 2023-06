La CNMC pide herramientas para poder investigar la remuneración de los depósitos bancarios

Sugiere seguir los pasos de Reino Unido o Alemania con las conocidas como investigaciones de mercado o 'new market tool'



SANTANDER, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha pedido a los partidos políticos, en el marco de la campaña electoral, que pongan en marcha un paquete de herramientas que permita al organismo investigar casos de posible colusión tácita, que es lo que puede estar ocurriendo con la remuneración de los depósitos bancarios por parte de varios bancos españoles.

Durante las jornadas organizadas en Santander por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) junto a la Asociación de Periodistas de Información Económica, Fernández ha explicado que en la actualidad la CNMC no tiene capacidad para investigar la rentabilidad de estos depósitos.

Este asunto ha creado un gran debate en los últimos días, ya que por un lado la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, ha exigido a la banca "remunerar adecuadamente a los españoles". Por su parte, el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, le recordó a la ministra que "los que deciden los precios son los bancos".

Ahora ha dado su opinión la CNMC. Concretamente, su presidenta ha señalado que la autoridad sí tendría capacidad de actuación en el caso de 'price signaling', que se produce cuando los bancos deciden de manera coordinada no subir los depósitos hasta una fecha determinada; o en una situación de posición de dominio por parte de una entidad bancaria.

Sin embargo, ninguno de estos casos sucede en el mercado español, donde existe un mercado "transparente". Eso sí, ha apuntado que precisamente por esta transparencia, donde es fácil conocer la remuneración que cada banco da a los depósitos, no hace falta "ni ponerse de acuerdo".

Cabe recordar que esta colusión tácita hace referencia a una situación en la que las empresas se coordinan de forma indirecta en torno a un producto o servicio, es decir, mediante su comportamiento en el mercado.

SÓLO HACE FALTA OBSERVA A LOS DEMÁS

"Con la mera observación de lo que hacen los demás me basta para tomar mis decisiones. Eso, de acuerdo con la jurisprudencia de la Unión Europea y la española, se llama adaptarse inteligentemente al comportamiento de sus competencias", ha ironizado Fernández.

Y es que, aunque le "cueste trabajo" pensar que no haya un banco que quiera ganar clientes con los depósitos bancarios, la presidenta de la CNMC ha indicado que si no hay ningún contacto colusivo ni acuerdos entre entidades bancarias, Competencia no puede actuar. "No tenemos la herramienta (...) es un agujero en nuestro sistema", ha indicado.

Sin embargo, Fernández ha comentado que en otros países como Reino Unido o Alemania se está debatiendo en los respectivos parlamentos las modificaciones legislativas para introducir la figura de las investigaciones de mercado desde el ámbito de Competencia.

Con estas investigaciones se garantiza la obtención de la información necesaria para Competencia, porque la empresa puede acarrear sanciones si no entrega la documentación. Además, si cuando termina la investigación del mercado y se constata que hay poca competencia, se pueden adoptar medidas estructurales o de comportamiento para reponer la situación de competencia en el mercado.

De este modo, con estas investigaciones, también conocidas como 'new competition tool', se podría permitir la lucha contra casos de colusión tácita, es decir, no hay un acuerdo colusorio firme pero sí sucede en la práctica.