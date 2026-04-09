El colegio La Salle acerca a sus alumnos la memoria del terrorismo en España con exposiciones y testimonios de víctimas

Cartel - LA SALLE SANTANDER

SANTANDER 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El colegio La Salle de Santander inaugurará este viernes, 10 de abril, dos exposiciones sobre el terrorismo en España con formatos para jóvenes en edad escolar, que ofrecen una explicación rigurosa del impacto que ha tenido en la sociedad el terrorismo, planteando su deslegitimación y aportando herramientas para prevenir la radicalización, el odio y el fanatismo.

Esta propuesta es posible gracias a la colaboración del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y la Fundación Fernando Buesa, que trabajan de manera conjunta por la educación en valores con la elaboración de materiales didácticos, ha informado el centro.

La presidenta de la Asociación Cántabra de Víctimas del Terrorismo (ACANVITE), Silvia Gómez Ríos, y el director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo del Gobierno de Cantabria, Juan Ignacio Sáez Bereciartu, inaugurarán mañana ambas exposiciones.

La muestra 'Dolor y memoria', en formato cómic, narra nueve historias de víctimas de diferentes formas de terrorismo: ETA, ultraderecha, GRAPO y yihadismo. Cada panel contiene cuatro páginas de cómic, alternando idioma y traducción, y un código QR para acceder a información extra sobre la temática tratada. Todas están extraídas del cómic 'Dolor y Memoria' que la Fundación Fernando Buesa y el Memorial publicaron en 2020.

Se trata de cuatro historias sobre ETA y sus grupos afines, dos sobre el terrorismo parapolicial o de extrema derecha, dos del terrorismo yihadista y uno de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO).

La segunda, 'Historia y memoria del terrorismo', recorre la historia del terrorismo en España desde 1960, con el asesinato del Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL) de la niña Begoña Urroz, hasta la actualidad, incluyendo los atentados yihadistas en Cataluña en 2017.

Esta exposición nace de la necesidad de acercar esta parte de la Historia de España a los centros educativos y universidades. El profesor de Historia de la Universidad Complutense de Madrid, Pedro Barruso Bares, ideó la muestra con el fin de que esta parte del pasado más reciente de España fuera más accesible para los estudiantes.

Los contenidos expositivos estarán a disposición de alumnos y familias hasta el lunes 20 de abril.

Por otra parte, coincidiendo con estas exposiciones, el colegio ha organizado una charla para sus alumnos de 2º de Bachillerato con el periodista Miguel Ángel Idígoras y con Marta Buesa, hija del diputado socialista Fernando Buesa, asesinado por ETA en el año 2000.

Bajo el título 'El terrorismo de ETA. La importancia del relato', ambos ponentes conversarán sobre el recorrido de la banda terrorista hasta su disolución o sobre el papel de las víctimas.

El colegio La Salle comenzó a organizar encuentros con víctimas de ETA en el curso 2021-2022 para sus alumnos de 4º ESO y 2º Bachillerato, cursos en los que se aborda el terrorismo en España en la materia de Historia.

Además de estas propuestas, los estudiantes del centro visitan el Memorial de las Víctimas del Terrorismo cada año desde su inauguración en 2021.