Los colegios de Enfermería y Médicos de Cantabria exigen la supervisión del material de protección

Solicitan la actuación "inmediata" de la Consejería con medios "para el buen desarrollo del trabajo de los profesionales de la salud"

SANTANDER, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los colegios de Enfermería y Médicos de Cantabria apoyan a sus Consejos Generales y exigen, tanto Gobierno central como al autonómico, que supervisen el material de protección frente al Covid-19 "para que no haya ni un error más", así como para que se realicen tests a todos los sanitarios.

En un comunicado, los presidentes de los colegios de Enfermería y de Médicos de Cantabria, Rocío Cardeñoso y Javier Hernández de Sande, respectivamente, han dejado patente su apoyo a los Consejos Generales de ambas profesiones y han subrayado que, aunque en Cantabria "aún no ha habido ningún caso de muerte de profesional sanitario" por contagio de Covid-19, "no están dispuestos a que lo haya por no haber contado con la protección adecuada ni con la información de si tiene o no la infección por la falta de pruebas diagnósticas".

Por ello, ambos presidentes han solicitado una actuación "inmediata" de la Consejería de Sanidad para que "se pongan todos los medios necesarios para el buen desarrollo del trabajo de los profesionales de la salud".

En su nota de prensa, los colegios profesionales cántabros han recordado que la retirada de una nueva partida de mascarillas en varias comunidades autónomas que no cumplían la normativa y que ya habían sido utilizadas por profesionales sanitarios ha desencadenado una batería de protestas de médicos y enfermeras que se han plasmado en comunicados de los Consejos Generales de ambas profesiones.

Y es que, en la actualidad, los contagios a profesionales se siguen disparando. En España, según el Ministerio de Sanidad, hay 30.663 sanitarios infectados, lo que supone el 16% de los casos confirmados en el país.

Para las entidades colegiales, estas cifras son "alarmantes" y sitúan al país en el primer puesto del ranking europeo con más profesionales de la salud contagiados. En Italia ha habido 17.000 sanitarios infectados por coronavirus y en Alemania 7.000.

Los colegios de Médicos y Enfermería de Cantabria consideran "inadmisible" esta situación y se suman a las solicitudes de sus Consejos Generales.

Así, el de Médicos ha anunciado que se personará como acusación particular en aquellos casos de contagio derivados del uso de las mascarillas defectuosas. Además, exige que la infección por SARS-CoV-2 y sus secuelas sean reconocidas como accidente de trabajo y la realización de forma inmediata de test a todos los profesionales sanitarios para la necesaria seguridad de pacientes y profesionales como requisito esencial para seguir trabajando.

Por su parte, el Consejo General de Enfermería asegura que la gestión que está llevando a cabo el Gobierno es "caótica y absolutamente descoordinada", y exige al Ministerio de Sanidad que "profesionalice de una vez por todas las gestiones de la pandemia", impulsando una coordinación "real" entre las comunidades autónomas.

Además, al igual que los médicos, los enfermeros exigen que se hagan test a todos los sanitarios para evitar más contagios y contar con el material de protección adecuado, al tiempo que destacan la "enorme desprotección" que sufren cuando trabajan en esas condiciones en primera línea de fuego.