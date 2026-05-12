Comienza la construcción de 15 viviendas públicas en El Zapatón, que estarán listas en año y medio

Inicio de las obras de construcción de 15 viviendas públicas en El Zapatón - GOBIERNO

TORRELAVEGA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha iniciado la construcción de 15 nuevas viviendas en régimen de alquiler asequible en el barrio del Zapatón de Torrelavega, con la previsión de que estén listas dentro de un año y medio tras una inversión de 2,6 millones, de los que 735.000 euros proceden de fondos europeos.

En concreto, el solar ubicado en la Avenida de la Constitución número 4, junto al centro de salud, albergará el edificio, que tendrá cinco plantas y 1.500 metros cuadrados construidos --unos 1.200 útiles--.

Habrá tres viviendas por planta: ocho serán de dos dormitorios, seis de tres dormitorios y una de uno. El precio del alquiler será el habitual en estas promociones, de ocho euros por metro cuadrado, de modo que oscilará entre los 479 y 679 euros mensuales, tal y como se ha informado en el acto de inicio de las obras celebrado este martes, y al que han acudido la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; el alcalde, Javier López Estrada; y el consejero de Fomento, Roberto Media, entre otros.

Todas las viviendas tendrán terraza, cocina abierta al salón y "excelentes calidades" que harán al inmueble contar con la distinción energética 'A' --la más elevada--, con un consumo de energía "casi nulo".

Y es que su financiación se enmarca en el plan de ayuda para la construcción de viviendas para alquiler asequible de edificios altamente eficientes, de modo que se ha diseñado pensando en estrategias de circularidad: contará con energías renovables como aerotermia y paneles solares, aislamientos "de alta calidad" y materiales "muy duraderos" y con poco mantenimiento, como el ladrillo caravista y la chapa metálica para el revestimiento exterior. Además, el 70% de los residuos generados en la obra se preparará para su reciclaje y recuperación.

En su intervención en el acto, la presidenta ha destacado que esta promoción se suma a las otras 12 que el Gobierno está rehabilitando en el barrio de La Inmobiliaria para alquiler asequible, con una inversión de 1,3 millones. Así, ha destacado el "impulso" a la vivienda en Torrelavega, "donde no se había construido una sola vivienda pública desde 2018".

Buruaga ha reivindicado la apuesta de su Gobierno por la vivienda protegida como "política estratégica" y ha asegurado que cada día está más cerca el objetivo marcado a comienzos de legislatura de duplicar el parque público existente entonces, que era de 403 viviendas.

En este sentido, ha recordado que ya están acabadas 11 viviendas en Orejo (3) y en Santillana del Mar (8), y en marcha otras 76 en Reinosa (19), Polanco (30) y Torrelavega (27). A ellas se sumarán otras 195 que se van a arrancar "pronto" en Piélagos, Santoña, Laredo, Bezana, una segunda promoción en Reinosa y otra más en la zona del Valle de Torrelavega (42), hasta completar las 285 que conforman el primer plan de construcción de vivienda de alquiler a precios asequibles.

En este punto, ha aludido al segundo plan con 250 viviendas más que el Gobierno tiene la voluntad de llevar a cabo, en régimen de alquiler o con opción a compra en municipios como Los Corrales de Buelna, San Vicente de la Barquera, Ribamontán al Mar, Penagos, Valdeolea, Ruiloba, Pesquera, Guriezo, Pesquera o Cabuérniga.

AVALES DEL ICAF

"Está siendo y seguirá siendo la legislatura de la vivienda pública en Cantabria", ha enfatizado la presidenta, que ha subrayado que "el mejor ejemplo de ese compromiso" está en el presupuesto para 2026, que dedica a este apartado casi 60,7 millones de euros, un 65% más que el año anterior.

Buruaga ha repasado el "paquete de medidas" impulsado por su Ejecutivo en esta materia, del que ha citado los avales de hasta el 20% del precio de la vivienda que gestionará el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) para ayudar a los jóvenes a acceder a una hipoteca, que ha anunciado que estarán operativos en el mes de junio, para personas de hasta 45 años que compren una propiedad de hasta 300.000 euros.

Finalmente, ha confiado en que el Parlamento apruebe en junio, antes de que concluya el actual periodo de sesiones, la Ley de Vivienda, con medidas para "seguir equilibrando el mercado por el lado de la oferta asequible" y "aportar seguridad jurídica a los propietarios frente a la okupación y la inquiokupación".

Por su parte, el alcalde ha señalado que "son muchas las herramientas que se pueden utilizar" ante el "complicado reto" del acceso a la vivienda, pero "la más clara y la más directa es la creación de vivienda pública".

De este modo se está actuando en Torrelavega en tres promociones públicas: las 12 de La Inmobiliaria, las 15 del Zapatón y las 42 de El Valle. Respecto a estas últimas, ha ensalzado que se "desbloqueó la situación histórica de paralización" del Plan Parcial El Valle, con el que se ha obtenido suelo para construir "más de 150 viviendas públicas", además del futuro Conservatorio y diferentes viales.

La licencia para estos terrenos ya está en tramitación en el área de Urbanismo, con lo que el alcalde espera que "en unos días pueda ser favorable y que se puedan comenzar esas obras antes del inicio del verano".

Por último, López Estrada ha agradecido la colaboración del Gobierno no solo en materia de vivienda, sino también en otros proyectos como el soterramiento de las vías de tren, los aparcamientos, el centro cultural de La Lechera, el conservatorio, el futuro cine y otros vinculados al ámbito industrial como Besaya H2.