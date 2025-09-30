Comienzan las obras de conexión peatonal entre el apeadero de Adarzo y la glorieta de Cardenal Herrera Oria

Comienzan las obras para continuar la conexión peatonal entre la estación de Adarzo y El Alisal - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las obras para continuar la conexión peatonal entre la estación de Adarzo y El Alisa, en el tramo entre el apeadero de tren de Adarzo y la glorieta de Cardenal Herrera Oria, han comenzado este martes.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha visitado junto a los vecinos de la zona esta conexión, un proyecto que el Ayuntamiento ejecutó en su primera fase sobre terrenos municipales y que ahora tendrá continuidad gracias a la cesión de una parcela por parte de Sacyr.

Durante la visita, en la que ha participado también el consejero delegado de la compañía, Pedro Sigüenza, y los concejales de Barrios, Lorena Gutiérrez, y Fomento, Agustín Navarro, la alcaldesa ha subrayado la importancia de la colaboración de empresas privadas con las necesidades de la ciudad y ha agradecido expresamente a Sacyr la cesión de esta parcela --de 1.270 metros cuadrados de superficie--, que hace posible continuar el proyecto entre el apeadero del tren en Adarzo y la glorieta de Cardenal Herrera Oria.

"Este proyecto que iniciamos es una actuación muy demandada por los vecinos, que habían solicitado actuaciones de mejora para adecuar un sendero trazado de forma natural a lo largo del tiempo con el tránsito ciudadano", ha recordado la regidora, para quien la obra dará respuesta a una necesidad de movilidad cotidiana y contribuirá a crear una ciudad más conectada, amable y pensada para las personas.

El acuerdo con Sacyr permite al Consistorio dar continuidad a la primera fase de acondicionamiento del camino rústico entre la estación de Adarzo y el Alisal, consolidando un itinerario seguro y accesible que favorezca los desplazamientos a pie en esta zona de Santander.