Comillas renueva su señalética turística para convertirse en 'museo al aire libre' digitalizado e inclusivo - AYUNTAMIENTO DE COMILLAS

COMILLAS, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Comillas ha comenzado a renovar su señalética turística con el objetivo de convertirse en un 'museo al aire libre' digitalizado e inclusivo.

En concreto, el Consistorio ha iniciado la instalación de 84 nuevos soportes informativos para adaptarlos a los estándares de digitalización y accesibilidad con un presupuesto de 149.700 euros con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino.

Ya se han colocado 24 tótems monumentales (PI), diseñados para ofrecer información histórica detallada a pie de cada recurso y en las próximas semanas se instalarán 48 señales peatonales direccionales que albergarán un total de 186 flechas indicativas hacia los principales recursos del municipio; cinco grandes paneles informativos (MI) con mapas zonales situados en los puntos estratégicos de acceso al centro, acompañados de cuatro atriles informativos con Accesibilidad plena; así como de tres columnas informativas de acceso vial, que renovarán la bienvenida a los visitantes que lleguen por carretera.

La alcaldesa, María Teresa Noceda, ha resaltado que los fondos europeos permiten al municipio renovar por completo su señalética turística, "modernizando la información y mejorando la experiencia sin que suponga ningún coste para las arcas municipales".

Por su parte, el concejal de Turismo, Julián Rozas, ha detallado que la nueva señalización busca una mejor legibilidad, y ampliar su utilidad para turistas internacionales mediante la incorporación de contenidos en otros idiomas.

Otra de las novedades que ha destacado el responsable del área es que se ha aumentado el alcance de las señales direccionales y se ha incorporado un nuevo tótem monumental dedicado a la Torre de la Vega, una construcción medieval de alto valor patrimonial que se suma de este modo a la oferta de rutas del municipio.

COMILLAS MUSEO AL AIRE LIBRE

Los tótems monumentales cuentan con un panel realizado en acero vitrificado al horno y las señales peatonales direccionales son de aluminio macizo. Se trata de una solución que han adoptado ciudades punteras en el ámbito de la gestión turística, como San Sebastián y Granada.

Además, la nueva señalética conectará el entorno físico con el digital mediante códigos QR integrados, que permitirán a los turistas acceder a contenidos ampliados (textos, audios y vídeos) a través de la plataforma tecnológica INFOTOURIST Office del Ayuntamiento. Los soportes también están preparados para la futura instalación de balizas inteligentes (beacons).

La nueva señalización incorpora asimismo el nuevo logotipo turístico del Ayuntamiento, una imagen renovada basada en el minarete del Capricho de Gaudí, que se está introduciendo paulatinamente a todos los soportes de la información turística municipal.

El adjudicatario, responsable de la instalación, es la empresa Cinnia Tech, un proveedor especializado que ha desarrollado una intensa labor de personalización para el Ayuntamiento de Comillas.

Esta intervención está financiada íntegramente por los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea - NextGenerationEU, ha informado el Ayuntamiento.