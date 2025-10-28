El Comité Científico del Geoparque Costa Quebrada celebra desde el jueves una reunión plenaria en el Museo Altamira

SANTANDER, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Científico del Geoparque Mundial de la UNESCO Costa Quebrada celebrará, desde este jueves 30 y hasta el sábado, 1 de noviembre, su segunda reunión plenaria en el Museo de Altamira, otra de las figuras UNESCO que abraza el Geoparque.

Este encuentro, de carácter privado y no abierto al público, reunirá a los 21 miembros del órgano asesor especializado encargado de garantizar el rigor y la coherencia científica en la planificación, gestión y puesta en valor del patrimonio natural y cultural del territorio.

Así lo ha informado este martes el Gobierno, que ha explicado que la elección de Altamira como sede se produce por ser "referente internacional" en la conservación, investigación y difusión del arte rupestre paleolítico. Además, "reviste un alto valor institucional y simbólico, al situar los trabajos del Comité Científico en un contexto patrimonial de máxima relevancia, reforzando la proyección cultural, científica y educativa del Geoparque Costa Quebrada a nivel nacional e internacional".

Ambas entidades, el Geoparque Costa Quebrada y el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, son figuras UNESCO que mantienen un marco estable de colaboración, centrado en la investigación, la conservación y la divulgación del patrimonio natural y cultural.

Por lo tanto, la acogida de esta reunión forma parte de esa colaboración institucional que busca reforzar la proyección científica, educativa y cultural del territorio a nivel nacional e internacional, ha enfatizado el Ejecutivo.

El Comité Científico, integrado por especialistas en Geología, Biología, Arqueología, Geografía, Antropología y Ciencias Ambientales, tiene entre sus funciones asesorar al Comité de Gobernanza y a las Unidades de Trabajo del Geoparque, asegurar la excelencia científica de sus proyectos y coordinar las principales líneas de investigación y divulgación.

Durante la segunda sesión plenaria, los miembros debatirán las futuras líneas estratégicas de investigación, protección y educación del Geoparque, alineadas con las directrices de la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO.

El programa arrancará el jueves día 30, pero se desarrollará a lo largo de tres jornadas de trabajo que incluirán presentaciones técnicas, una salida de campo y mesas temáticas sobre conservación, divulgación y educación ambiental.

Aunque las sesiones del Comité serán de carácter interno, el Geoparque y el Museo de Altamira han programado, el viernes 30 de octubre a las 20.00 horas, una actividad gratuita y abierta al público hasta completar aforo, en la que se presentará un vídeo con actuación teatralizada en el salón de actos de Altamira.

La pieza audiovisual que se presenta parte del símbolo identitario del Geoparque Costa Quebrada: un fósil con forma de corazón, emblema que representa el alma del territorio y su historia geológica y humana. A través del viaje simbólico de una niña, la pieza recorre los hitos históricos, culturales y naturales de Costa Quebrada, invitando a reflexionar sobre la continuidad entre pasado y presente.

El relato se completa con la presencia teatralizada de la diosa Geo, encarnación del paisaje, la tierra, el mar y la naturaleza, que da voz al territorio y refuerza un mensaje de emoción, pertenencia y compromiso con la conservación de nuestro patrimonio natural y cultural. Esta teatralización será interpretada por Marta López Mazorra, de la compañía teatral Arte en Escena.