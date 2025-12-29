El comité de empresa del SMTU denuncia al Ayuntamiento de Santander por "incumplir" con el suministro de vestuario

Archivo - Autobus eléctrico del Ayuntamiento de Santander.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa del Servicio Municipal de Transportes Urbanos de Santander (SMTU) ha registrado un escrito ante la Inspección de Trabajo ante "el incumplimiento sistemático" del Ayuntamiento del convenio colectivo del SMTU en lo relativo al suministro de vestuario a la plantilla que, en la actualidad, conforman unas 320 personas.

En un comunicado, el comité ha destallado que, según recoge el artículo 37 del convenio colectivo, el vestuario debe proporcionarse cada año para los trabajadores de las distintas categorías profesionales desde 2020, a la vez que el personal de nuevo ingreso debe recibir una equipación completa de vestuario acorde al puesto que vaya a desempeñar.

Sin embargo, ha denunciado que desde ese mismo año "se vienen incumpliendo de manera reiterada las fechas de entrega del vestuario al personal fijo", acumulando retrasos de hasta un año, ha explicado.

La representación sindical ha afirmado que, "a día de hoy", todavía no se ha entregado el lote correspondiente a 2024, cuya entrega se prevé para 2026, "cuando en realidad debería corresponder ya un nuevo lote de vestuario".

El presidente del comité de empresa, Miguel Ángel Iglesias, ha sostenido que "estamos ante una vulneración clara y continuada de los derechos laborales de la plantilla".

"No se trata de un hecho puntual, sino de una práctica que se repite año tras año sin que la empresa adopte ninguna solución y generando un importante malestar entre los y las trabajadoras del servicio", ha dicho.

Desde el comité de empresa han apuntado que son ya varias las ocasiones en las que se ha trasladado a la Dirección del SMTU el "descontento" del personal. Así, han alertando tanto de los "incumplimientos" como del "creciente desagrado" de los trabajadores, y han exigido la adopción de medidas para garantizar el cumplimiento del convenio.

"Hemos intentado el diálogo y la negociación con la gerencia en múltiples ocasiones y también hemos trasladado esta situación a Agustín Navarro, el concejal responsable del servicio, en la última reunión de la mesa negociadora del convenio, pero no hemos obtenido ninguna respuesta ni compromiso firme", ha añadido el presidente del comité de empresa.

Iglesias ha indicado que incluso en los presupuestos del Ayuntamiento de Santander de 2025 y 2026 existe una partida de 115.000 euros anuales destinada al vestuario del TUS, lo que "hace aún más incomprensible que no se esté cumpliendo con lo establecido en el convenio colectivo", ha apostillado.