El comité del Gobierno de Cantabria afronta su tercer día de encierro apoyado por concentraciones del personal laboral

Concentración de apoyo al encierro - UGT

SANTANDER 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa del Gobierno de Cantabria afronta este miércoles su tercer día de encierro de protesta en la sede gubernamental de la calle Peña Herbosa tras no recibir "respuesta alguna" a sus peticiones de un nuevo convenio colectivo del personal laboral de la Administración General, que no se actualiza desde hace 16 años.

En coincidencia con la movilización, personal laboral afectado se concentrará a diario, a las 10 y a las 17 horas, frente a la sede del Gobierno de Cantabria y los sindicalistas encerrados, un apoyo que el comité ha agradecido.

En un comunicado, los sindicatos han informado que, este martes 8, la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, les remitió un escrito "donde vimos su talante negociador y se comprobó que no acabamos de entendernos porque parecía una hoja para blanquear sus actuaciones, más que una voluntad real para atender nuestras peticiones".

Al respecto, el órgano sindical ha reiterado sus reivindicaciones principales de un cronograma de negociación, la ampliación de la partida presupuestaria y la retirada de artículos "lesivos".

Los sindicatos representativos del personal laboral de Gobierno de Cantabria (2.000 trabajadores) han insistido en que la Consejería de Presidencia "debe escuchar al personal laboral" y han subrayado que "hay muchas esperanzas puestas en la negociación porque hay muchos colectivos que llevan años sin ver ningún reconocimiento; queremos hechos".

"La negociación se ha afrontado desde la parte social con responsabilidad", han asegurando, apuntando que hay categorías "que sólo percibirían subidas de apenas 20 euros mensuales, algunas otras nada", por lo que habían puesto el acento en derechos, "y ni eso tenemos".

APOYOS AL ENCIERRO

Los sindicatos han señalado que, tras tres años de legislatura, "el personal laboral sabe que no hay nada, pero ayer pudimos comprobar cómo se ha pasado del estupor a la acción", en referencia a las concentraciones de protesta coincidentes con el encierro sindical.

"Nos han acompañado, nos escriben, contactan con nosotros y hasta nos hacen llegar vituallas; además de partidos políticos que nos están acompañando porque es sólo ver la petición responsable que hacemos para que se despierte el sentido de injusticia", han valorado.

El comité ha criticado que "frente a este apoyo y solidaridad", el Gobierno de Cantabria "nos aísla e incluso niega la entrada a compañeros y compañeras que nos quieren visitar y no pueden, lo que es claramente ilegal y vulnera la Ley Orgánica de Libertad Sindical".