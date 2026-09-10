El comité del Gobierno regional cesa su encierro tras el compromiso de un aumento de la partida para el convenio

Sede del Gobierno de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa del Gobierno de Cantabria ha decidido cesar su encierro en la sede de la Administración regional en Peña Herbosa después de que la directora general de Función Pública, Isabel Barragán, se haya comprometido este jueves a ampliar la partida de 3,5 millones de euros, ya prevista, para el nuevo convenio colectivo.

Si bien, los sindicatos han advertido que están dispuestos a retomar "acciones de presión" si el Ejecutivo no aporta información sobre la ampliación del crédito presupuestario en la reunión prevista para el día 17.

La decisión sindical es fruto de la reunión que Barragán ha mantenido esta tarde con el comité, cuyos miembros permanecían encerrados en la sede del Gobierno desde el pasado lunes para forzar la negociación de un nuevo convenio colectivo.

En un comunicado, el comité (UGT, CCOO, SIEP, CSIF, TU, SUC e Independientes), por unanimidad, ha valorado "positivamente la actitud" de la Administración después del receso solicitado por la parte social de comenzar a negociar el articulado, si bien ha advertido que "no podemos seguir realizando actos de fe", y tras la confirmación de la próxima reunión para el jueves 17 "se hace necesario que se traslade en la misma la información relativa a la ampliación del crédito presupuestario para la negociación de la propuesta económica de la parte social".

Y ha avisado de que "la fuerza de las personas trabajadoras está siendo suficiente aliento para volver a retomar acciones de presión si no se aporta lo solicitado".

El comité ha agradecido su apoyo en estos días a los trabajadores y a los partidos políticos, a los que solicitará que mantengan las preguntas parlamentarias sobre el convenio colectivo previstas para el día 21, en el que se inicia el periodo de sesiones.

También han agradecido "a pesar de la confrontación con la Administración, su atención en estos días" y reconocido al personal de seguridad "los difíciles momentos planteados durante el encierro".

"Este parón de lucha en ningún momento es abandono y la Administración tendrá que demostrar que la confianza hoy depositada no va a ser en balde", concluye el comunicado.

REFORMULAR LAS PROPUESTAS Mientras, Barragán, que ha afirmado que, por parte del Gobierno, esta ha sido "una reunión más" de la comisión negociadora del convenio de las que están previstas "porque en lo que discrepamos es en que hubiera ninguna clase de paralización de la negociación del convenio" y "siempre hemos tenido la voluntad negociadora", ha explicado que ha pedido al comité que pusiera fin al encierro.

"En la reunión de hoy, dada la situación de conflicto que se ha planteado con el encierro, lo que se les ha pedido es que cesaran en esas medidas de presión que entendíamos que eran innecesarias porque nuestra voluntad siempre ha sido la de continuar negociando y llegar a alcanzar un acuerdo", ha declarado.

La directora de Función Pública ha informado que se ha comprometido a llevar a cabo una ampliación de la partida económica que ya está prevista y que tiene un importe de 3,5 millones de euros, un hecho que ha calificado de "muy relevante", y a partir del cual, "hemos entrado en lo que era la reunión prevista de la negociación, que era dar respuesta a una parte de las propuestas que ellos habían realizado sobre el texto previo que nosotros habíamos enviado".

"Es decir, absoluta normalidad en una negociación de un convenio que, lógicamente, no es fácil: hay momentos de tensión y también es comprensible que a veces nos ponemos todos un poco nerviosos, pero creo que lo razonable y lo responsable es que volvamos a una normalidad en esa negociación y al trato que siempre nos hemos profesado las partes", ha señalado.

Respecto a la reunión del próximo jueves, ha considerado que "lógicamente, se tiene a veces que reformular las propuestas por una y por otra parte, y eso es en lo que estamos hasta que lleguemos al punto de inflexión en el que a todos nos parezca que podemos darnos un acuerdo y sacar adelante un convenio que para todos es deseable".