La compañía cántabra Adrián Alonso Producciones estrena su nuevo proyecto 'Bárbara, el musical' en la Gran Vía madrileña - ADRIÁN ALONSO PRODUCCIONES

SANTANDER 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía cántabra Adrián Alonso Producciones estrenará este viernes, 21 de noviembre, su nuevo proyecto, 'Bárbara, el musical', en el Teatro Arlequín de la Gran Vía Madrid.

Este espectáculo supone el regreso a los escenarios de la cantante lírica Begoña Agüero en el papel de Bárbara, la protagonista de esta comedia musical con momentos hilarantes y que contará con la participación del público.

Codirigida por Adrián Alonso junto con Mar Galera, es una adaptación de 'Las criadas', de Jean Genet, que invita a la reflexión sobre los 'mass media' y los programas que diariamente se "cuelan en millones de hogares".

El trasfondo es la búsqueda de la identidad explorando la relación amor-odio, las dinámicas de poder o cómo la mujer que se ha tenido que abrir paso en un mundo dominado por los hombres, cuando llega a cierta edad, comenzar a padecer pérdida de visibilidad social (edadismo).

Bárbara, que durante muchos años ha sido la reina de "la parrilla" junto con Clara y Sole (sus becarias) son las protagonistas. Sole (interpretada por Nuria Gedack), de origen humilde y rural, y Clara (interpretada por Rocío Riego), nacida en el seno de una familia con dinero, tienen el mismo sueño: triunfar en el mundo de la televisión.

El elenco no solo lo conforman las tres actrices sino que también cuenta con la compañía cántabra de danza Dantea.

Adrián Alonso se licenció en Arte Dramático en la especialidad de Interpretación Musical en la ESAD de Murcia. Becado para estudiar en la escuela londinense 'Rose Bruford College' ha desarrollado su carrera en Londres, Paris, EEUU, China y Japón.

Con la experiencia adquirida decide montar su compañía y establecerse en Cantabria con el fin de crear sus propios proyectos y llevar el teatro musical a los escenarios de la región.

Actualmente compagina sus proyectos propios junto con la docencia en la Escuela de Cine de Santander y su trabajo como actor en diferentes rodajes, el último en la serie 'Raphael' de Netflix. pendiente de estreno el próximo año.