El concierto de Dani Martín en Santander cambia de fecha y será el 26 de julio

Dani Martín desembarcará el domingo 26 de julio de 2026 en la Campa de La Magdalena de Santander dentro de su 'Gira 25 p*t*s años'. El concierto en Cantabria, inicialmente previsto para el viernes 24 de julio, cambia de fecha debido a la programación de las fiestas de la Semana Grande de Santander, según ha informado la organización, a cargo de Mouro Producciones.

Las entradas ya adquiridas previamente para este concierto serán válidas para la nueva fecha, por lo que no es necesario realizar ningún cambio ni modificación de las mismas.

Para aquellas personas que ya tuvieran su entrada y no puedan asistir el nuevo día del concierto, podrán solicitar la devolución del precio íntegro de la entrada en el mismo punto de venta donde fue adquirida. El plazo de devoluciones estará abierto durante 30 días a partir de este jueves 20 de noviembre.

Además, las últimas entradas disponibles para este concierto de Dani Martín en la Campa de La Magdalena de Santander se pueden adquirir en la plataforma de venta de El Corte Inglés, a través de todos sus canales y en el enlace https://www.elcorteingles.es/entradas/conciertos/entradas-da..., además de en la web oficial www.danimartin.com.es.

La 'Gira 25 p*t*s años' de Dani Martín pretende ser una celebración de su carrera, en la que cantará todos sus éxitos y hará un completo repaso por los temas más icónicos de este cuarto siglo de trayectoria: desde su etapa al frente de la banda El Canto del Loco hasta el presente, con 15 años de éxitos en solitario.