Condenado a tres años de prisión y 10.000 euros de multa por traficar con cocaína en Santander

Archivo - Juzgados y tribunales. Complejo judicial Salesas. Santander - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a tres años de prisión y al pago de una multa de 10.000 euros a un hombre por traficar con cocaína desde su domicilio en Santander.

En una audiencia preliminar celebrada este miércoles en la Sección Tercera, el acusado ha reconocido los hechos y ha ratificado el acuerdo alcanzado entre el fiscal y su abogado.

Se le ha considerado autor de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño y se ha tenido en cuenta la concurrencia de la circunstancia modificativa de su responsabilidad penal atenuante de drogadicción.

Según los hechos que se recogen en la sentencia, el ahora condenado se dedicaba a la venta de droga a consumidores que se acercaban a su domicilio en Santander o a sus proximidades.

En el registro de la vivienda se encontraron 190 gramos de cocaína y 94 de cannabis, valorados en 9.060 y 640 euros, así como 5.805 euros procedentes de la venta de estupefacientes y 84 décimos de Lotería Nacional comprados con el dinero obtenido de esa actividad ilícita.