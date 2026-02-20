Un conductor sin puntos de una furgoneta sale huyendo tras un choque con un coche en Santander

Archivo - Policía Local de Santander - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha instruido diligencias judiciales contra el conductor de una furgoneta, de 44 años, que había perdido los puntos en el carné y se dio a la fuga tras un choque contra un turismo.

Los hechos se produjeron en la tarde el pasado domingo 8 de febrero en la calle Real Racing Club y como consecuencia de la colisión se produjeron daños materiales, ha informado este viernes el citado Cuerpo.

El conductor de la furgoneta salió huyendo pero la Policía consiguió localizarlo tras una investigación y comprobó que no tenía vigente el permiso de conducir por haber perdido los puntos.

Por estos hecho, ha abierto diligencias contra el implicado, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial, concretamente por conducir con pérdida de vigencia del permiso.

Además, esta madrugada, los agentes vieron en la calle José Estrañi un coche que circulaba con las luces apagadas y pidieron al conductor, de 53 años, que realizara la prueba de alcoholemia, que resultó positiva al quintuplicar de la tasa permitida, por lo que instruyeron diligencias judiciales contra el mismo, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial, en concreto, por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

También esta madrugada instruyeron diligencias contra el conductor de un turismo por dos supuestos delitos contra la seguridad vial, uno por negativa a someterse a las pruebas de detección alcohólica y otro por presunta conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

El hombre, de 54 años, fue interceptado tras una infracción de tráfico cuando circulaba por el Paseo de Pereda y se negó reiteradamente a realizar la prueba de alcoholemia.

Finalmente, el jueves por la tarde, en la calle Hermanos Calderón, los policías solicitaron la documentación al conductor de un coche, de 48 años, al que interceptaron tras hacer un giro prohibido a la izquierda. Una vez identificado, comprobaron que no tenía vigente el permiso de conducir por haber perdido los puntos, por lo que fue investigado.