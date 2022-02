La consejera de Economía dice que no se van a perder fondos UE para la protonterapia: "Jamás lo he dicho"

Revilla asegura que está involucrado "a tope" con la defensa de una financiación justa para Cantabria

SANTANDER, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez (PSOE), ha asegurado que la ejecución de los fondos React EU y el proyecto para poner en marcha la unidad de protonterapia de Valdecilla están "dentro de los cauces previstos por la normativa" y ha negado haber dicho o insinuado que se vaya a perder la financiación de dicho proyecto.

Así lo ha afirmado este lunes en el Pleno del Parlamento la titular de Economía, que ha explicado que su "preocupación" se debe a la "demora" provocada por la ausencia de candidatos en la primera licitación del proyecto.

"¿Eso significa que se va a perder la financiación del proyecto? Rotundamente le digo que no. Yo jamás he dicho ni he insinuado algo parecido", ha aseverado Sánchez, que ha indicado que dicho "contratiempo" les obliga a ser más rápidos y ágiles en la gestión, y "tampoco significa que los proyectos que van más retrasados no se vayan a hacer". "Cuando observamos retrasos debemos advertirlos y no creo que a mi compañero Miguel Rodríguez le haya sorprendido ese aviso", ha añadido Sánchez, que ha reiterado que "la Consejería de Economía no dice en ningún momento que se van a perder fondos".

Ha explicado que su departamento y el Servicio Cántabro de Salud (SCS) han realizado esta semana un "exhaustivo" estudio de las operaciones imputables al fondo React EU para poder obtener más gasto justificable a dicho fondo, con el que se ha conseguido localizar hasta 19 millones susceptibles de tener financiación. "Esa cantidad nos permitirá justificar en tiempo y forma las partidas comprometidas y asegurar la unidad de protonterapia", ha señalado.

Así, ha recordado que Cantabria dispone de 96 millones con cargo al programa React EU y ha detallado que la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior ha ejecutado el 27,3% de los 2 millones asignados; y la de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio ha ejecutado el 40,8% de los 5,2 otorgados en 2021. Asimismo, la de Empleo y Políticas Sociales ha comprometido el 64,3% de los 5,2 millones que le correspondieron en el reparto; y la de Educación y FP "avanza a buen ritmo" en el ámbito de la digitalización, al que se invertirán 23 millones este año, así como en de la infraestructuras, dotados con 12 millones.

Sánchez ha hecho estas declaraciones al ser interpelada por Vox sobre la situación y la evolución prevista respecto de los proyectos que van a obtener financiación con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Cantabria (re)Activa).

Ha avanzado que, pese a que su departamento no es el responsable de los fondos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, según los últimos datos de los que dispone Cantabria tiene asignados a día de hoy 307,3 millones con cargo al MRR.

En concreto, según el reparto por consejerías, Empleo y Políticas Sociales tiene 122,2 millones; Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio casi 83; Educación y Formación Profesional 42; Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 17,6; Sanidad 14,7; Universidad, Igualdad, Cultura y Deporte 11,6; Presidencia 10,5; y Obras Públicas 5,4 millones. "No es un dinero que esté en nuestra caja, sino que las partidas las tenemos preasignadas en cada una de las conferencias sectoriales", ha apuntado.

REVILLA GARANTIZA QUE "NO SE VA A PERDER NI UN EURO"

Sobre este mismo asunto ha sido cuestionado el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, que ha asegurado que "no se va a perder ni un euro de lo que a Cantabria le han asignado". Se ha referido a los proyectos del tren de alta velocidad de Palencia hasta Alar del Rey, La Pasiega y el Mupac, cuyos 11 millones asignados para estos dos últimos, respectivamente, espera que se renueven en el próximo presupuesto.

Así, frente a "malentendidos" o las declaraciones de la consejera de Economía, que "no han sido demasiado afortunadas" o "no han sido bien interpretadas", Revilla ha garantizado que "no se va a perder ni un euro porque cada consejería está llevando a cabo con muchísimo rigor el cumplimiento de las cantidades que les han sido asignadas".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

También Revilla ha sido cuestionado, en este caso por la "estrategia política" de Cantabria ante la reforma del sistema de financiación autonómica.

Frente a la opinión del PP, que no le ve "ni enérgico ni contundente" en sus reivindicaciones sobre este tema --y sí "preparándonos para lo peor y bajando muchísimo el listón"--, Revilla ha asegurado que está involucrado "a tope" porque es el asunto que "más le preocupa" desde hace "años" ya que cree que es la "gran espada que tiene Cantabria encima de la cabeza".

Revilla ha puesto en valor el frente que Cantabria ha formado junto a otras siete comunidades para defender de forma "firme" un modelo que priorice el coste de los servicios y tenga en cuenta cuestiones como el envejecimiento de la población, la dispersión o la orografía y en el que ninguna comunidad reciba menos que lo que ya percibe (el conocido como 'status quo').

Ha indicado que, como ya hicieron el pasado noviembre en la denominada 'Cumbre de Santiago', este frente seguirá "machacando" en la defensa de su postura en la reunión que se celebrará en Comillas antes del verano y que podría ser "a primeros de junio".

Además, ha vuelto a criticar la propuesta remitida por el Ministerio de Hacienda que --ha dicho-- "no tiene ni pies ni cabeza" y "no le gusta a nadie". Por ello, cree que la reforma de la financiación "no es para esta legislatura".

La presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, ha criticado también la propuesta de Hacienda puesto que, a su juicio, "amenaza seriamente" la prestación de los servicios públicos esenciales en Cantabria.

También ha censurado que el Gobierno regional no haya remitido a los grupos de la Cámara las alegaciones presentadas por la comunidad, algo que, según ha mandado Revilla a la consejera de Economía, se hará "mañana" mismo.

Buruaga considera que, en Cantabria, respecto a este asunto, "todo el trabajo está por hacer" y ha acusado al Gobierno PRC-PSOE de no haber buscado ni el diálogo ni el consenso con otras fuerzas.. "Tienen urticaria al Parlamento", ha dicho Buruaga, una afirmación que para Revilla "no es justa". "Urticaria tenía el PP", le ha respondido éste.

Buruaga ha anunciado que el PP ha solicitado la creación de una comisión especial no permanente en el Parlamento regional sobre financiación autonómica, una petición que espera que Revilla apoye.

EL VÍDEO DE ZULOAGA

Por otro lado, Revilla ha sido preguntado por Cs por el vídeo -y el coste del mismo- grabado al vicepresidente cántabro, Pablo Zuloaga (PSOE), para felicitar las fiestas navideñas desde la terraza del Palacio de Festivales, y que a juicio del portavoz naranja, Félix Álvarez, fue para "autopromocionarse".

Revilla ha contestado que no tenía "ni idea de semejante vídeo" hasta hace unos días, y debido precisamente a las cuestiones que le iban a formular en el Pleno. Así, después de verlo y compararlo con el suyo -filmado por un equipo de TVE en su despacho-, ha admitido que el de Zuloaga "estéticamente es mucho mejor que el mío, que es un poco más cutre".

"Aquello tenía altura, sobre todo porque él está arriba, y me gustó", ha confesado el regionalista sobre la estética de la grabación, destacando que el vídeo "está muy bien hecho", por "auténticos profesionales" y con imágenes "preciosas" del Palacio y la Bahía de Santander. Sobre el contenido, ha comentado que responde a "la típica cuestión, que todos intentamos, en un momento de estos, de vender la imagen de uno, la imagen de Cantabria...". Y en todo caso, Revilla ha considerado que se trata de una pregunta a realizar a Zuloaga.