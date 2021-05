La consejera de Educación recibe el alta hospitalaria tras superar el Covid

La regionalista Marina Lombó fue ingresada el pasado 24 de abril tras confirmarse su positivo

SANTANDER, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación y Formación Profesional, Marina Lombó (PRC), ha recibido este martes el alta hospitalaria y se incorporará al trabajo presencial el lunes, 10 de mayo.

Así lo ha anunciado, en un comunicado, el Gobierno de Cantabria, que ha recordado que Lombó acudió el pasado 24 de abril al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla donde, tras

confirmarse que era positivo en COVID-19, los facultativos decidieron su ingreso hospitalario.

En cumplimiento de las recomendaciones de los médicos, la consejera permanecerá aún unos días más en su domicilio hasta culminar su recuperación, con la previsión de retomar la actividad presencial el lunes. Mientras tanto, trabajará de forma telemática.

En la última prueba diagnóstica que se le ha realizado ha dado negativo en coronavirus, por lo que ha superado ya la enfermedad.

Tras salir del hospital, Lombó ha lanzado un mensaje de "profundo agradecimiento" al personal del hospital. "Me he sentido en todo momento no sólo bien cuidada, sino, además, tratada con gran empatía y cariño", ha dicho la titular de Educación, para quien, sin duda, la "calidad" de la atención médica en la comunidad autónoma es un "orgullo para todos los cántabros, fruto del compromiso de todo el personal sanitario".

Del mismo modo, ha agradecido los numerosos mensajes de ánimo recibidos durante este tiempo.