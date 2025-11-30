El Consejo Cántabro de Estadística aprueba el proyecto de Decreto del Programa Anual de Estadística 2026 - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Cántabro de Estadística aprueba por unanimidad el proyecto de Decreto del Programa Anual de Estadística 2026, por el que se concretarán las estadísticas de interés para la comunidad autónoma el próximo año.

Así lo ha anunciado el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, en el marco de la última reunión del Consejo tras recibir el informe necesario para que el texto continúe con su tramitación, según ha informado el Gobierno de Cantabria.

El pasado mes de septiembre se iniciaron, por parte de ICANE, los trámites administrativos que culminarán con la publicación del Decreto que aprueba el Programa Estadístico de Cantabria para el año 2026.

Para Agüeros esta resolución supone "una excelente noticia, y el reconocimiento del trabajo del Sistema Estadístico de Cantabria, que aporta datos y estadísticas de enorme interés para el próximo año".

PLAN ESTADÍSTICO

El 19 de marzo el Parlamento regional aprobó la ley que regula el Plan Estadístico de Cantabria para el período 2025-2028, que cuenta actualmente con 187 operaciones estadísticas, tras añadir una nueva mediante su inclusión en el programa estadístico del pasado ejercicio.

Esa ley autonómica define el marco estadístico plurianual para Cantabria, que deberá ser concretado cada año en los Programas Anuales de Estadística.

De este modo, el Programa Anual de Estadística de 2026 incluirá un total de 180 operaciones estadísticas, entre las que se incluye la Encuesta Social de Cantabria, actividad estadística de periodicidad bienal cuyo órgano responsable es el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), y que recaba información de los hogares y viviendas sobre las condiciones y calidad de vida, consumo y aptitudes sociales de la población.

Asimismo, el director del Instituto Cántabro de Estadística ha mostrado a los miembros del Pleno alguna de las nuevas aplicaciones añadidas al portal web del ICANE con el objeto de facilitar la difusión de determinados datos estadísticos que por su actualidad pueden resultar de especial interés para la ciudadanía.