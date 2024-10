El Consejo de Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de Presupuestos de Cantabria para 2025

También ha dado el visto bueno al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas

SANTANDER, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado los Proyectos de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2025 y su remisión al Parlamento de Cantabria para su tramitación.

En su reunión de este jueves, el Ejecutivo ha acordado solicitar al Parlamento de Cantabria la comparecencia de los consejeros, acompañados de los altos cargos de sus respectivas consejerías, para informar, ante la Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, sobre el citado Proyecto.

Por otro lado, el Gobierno ha informado en un comunicado que se ha aprobado la concesión de indemnizaciones por valor de 1.353.408 euros a 35 víctimas del terrorismo o familiares de las mismas por fallecimiento, daños físicos o psíquicos según lo dispuesto en la Ley de Cantabria 1/2023, de 5 de abril de Reconocimiento, Homenaje, Memoria y Dignidad a las Víctimas del Terrorismo y su posterior orden de desarrollo 29/2014, de 3 de abril.

Las indemnizaciones se reconocen a los familiares con motivo del fallecimiento de la víctima del terrorismo o a la propia víctima, por los daños físicos o psíquicos sufridos, con ocasión de la gran invalidez, incapacidad permanente absoluta, incapacidad permanente total, incapacidad permanente parcial, incapacidad temporal y lesiones de carácter definitivo no invalidantes, siendo en todos los casos la cuantía a reconocer el equivalente al 30% de la cantidad concedida por la Administración General del Estado para el mismo supuesto.

La normativa dispone que, para aquellas personas que tuvieran reconocida la condición de víctima del terrorismo por hechos cometidos entre el 1 de enero de 1960 y 15 de abril del 2023, el plazo de presentación de solicitudes de indemnización finalizó el 15 de abril del 2024.

Se han recibido 52 solicitudes y, una vez tramitadas, se denegaron seis por no haber resultado indemnizadas como víctimas del terrorismo o siéndolo lo eran por supuestos distintos. Al mismo tiempo, se resolvió el desistimiento en otros once expedientes al no presentar la documentación requerida.

En el área de Fomento, el Gobierno ha aprobado celebrar un contrato para el nuevo bombeo e impulsión del Plan Hidráulico Cabarga para la mejora de la calidad del agua a Villaescusa y El Astillero con un presupuesto de 1.853.315 euros.

El objetivo fundamental de esta actuación es reducir la dureza del agua que se suministra a los citados municipios; aumentar la garantía de suministro a largo plazo y mejorar la eficiencia energética del sistema.

En Educación, se ha autorizado un convenio de colaboración con la Asociación Foro de Automoción de Cantabria-Grupo de Iniciativas Regionales de Automoción (GIRA) para promover e impulsar la formación profesional inicial de Cantabria.

CONVENIO CON LA UC PARA LA PAU

También se ha dado luz verde a un convenio con la Universidad de Cantabria para la realización de la prueba de acceso a la universidad, específicamente, para concretar las actuaciones de ambas entidades, que se derivan de la puesta en marcha de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) según lo dispuesto en la normativa anteriormente citada.

En concreto, es necesario establecer la composición y funciones de la Comisión Organizadora, así como concretar las tareas que corresponden a la Universidad de Cantabria en relación con la organización material de dicha prueba.

Igualmente, es necesario contemplar la presencia de coordinadores de las materias que forman parte de la prueba, tanto los de la Universidad, como los coordinadores que desempeñan sus funciones en los institutos de educación secundaria.

También se ha aprobado un convenio con el Ayuntamiento de Medio Cudeyo para articular la cooperación con el programa de recursos educativos en el curso escolar 2024-2025 para la Educación Básica en el Centro Rural Agrupado Peña Cabarga, el Colegio de Educación Infantil y Primaria Marqués de Valdecilla, los Institutos de Educación Secundaria Obligatoria La Granja y Ricardo Bernardo y el Centro Integrado de FP La Granja.

Asimismo, se ha autorizado en encargo a Tragsatec para el apoyo al seguimiento y control de la ejecución del Plan Complementario en el Área de Ciencias Marinas en la Comunidad Autónoma enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por un importe máximo de 73.714 euros.

En materia de Desarrollo Rural, el Gobierno ha aprobado en encargo a Tragsatec del proyecto de apoyo en la organización e incorporación documental en materia de vida silvestre para la consulta de la misma por un importe máximo de 44.652 euros.

Con el objetivo de homogeneizar y validar datos para su uso efectivo en la investigación y la gestión de la biodiversidad se llevará a cabo el trabajo de estructurar y armonizar los datos sincronizados con sistemas regionales estatales y europeos de información ambiental para una coordinación efectiva.

También se ha autorizado el encargo a Tragsatec de la ejecución del proyecto para la realización de cruces de datos referente a solicitudes de ayudas FEAGA y FEADER de la campaña 2024 por un importe máximo de 13.396 euros.

Finalmente, en el área de Salud, se ha dado luz verde al acuerdo marco de suministro de material de prótesis de cadera con destino a los órganos periféricos de Atención Especializada del Servicio Cántabro de Salud con un presupuesto máximo de licitación de 9.732.195 euros y una vigencia de 24 meses, que pueden ser prorrogados por dos periodos de 12 meses cada uno.

Y se ha acordado celebrar un convenio entre la Agenda Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y la Comunidad Autónoma en materia de inspección de normas de correcta fabricación de medicamentos.