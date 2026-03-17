La construcción de 30 viviendas sociales en Polanco empezará en las próximas semanas tras obtener licencia municipal

El consejero de Fomento, Roberto Media, y la alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz - GOBIERNO

POLANCO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La construcción de las 30 viviendas públicas en régimen de alquiler asequible en Polanco comenzará en las próximas semanas después de que este Ayuntamiento haya concedido a la empresa adjudicataria la preceptiva licencia municipal para los trabajos.

En concreto, estas viviendas se levantarán en el barrio Mijares, perteneciente a la localidad de Rumoroso, y supondrán una inversión cercana a los cuatro millones de euros.

Así lo ha indicado el consejero Fomento y Vivienda, Roberto Media, tras la visita institucional que ha realizado este martes al municipio acompañado de su alcaldesa, Rosa Díaz, y otros miembros de la Corporación, en la que ha recorrido las actuaciones ejecutadas por su departamento en el barrio de San Pedro para dotar a la zona de un nuevo aparcamiento.

Como ha señalado, la construcción en Rumoroso forma parte del paquete de 212 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible que el Gobierno ha impulsado en seis municipios -42 en Torrelavega, 39 en Reinosa, 37 en Laredo, 36 en Santa Cruz de Bezana y 28 en Santoña- a través de un contrato público-privado por valor de más de 25 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos. Al igual que las de Polanco, la construcción en estos ayuntamientos comenzará "de forma inmediata".

Respecto al nuevo aparcamiento del barrio San Pedro, Media ha explicado que la actuación ha supuesto una inversión autonómica de casi 43.000 euros que ha permitido a los vecinos de la zona contar con nuevas plazas de estacionamiento en una zona de 450 metros cuadrados, junto a las primeras viviendas de protección oficial que se ejecutaron en el municipio.

Estos trabajos se han completado con la mejora del vial de acceso a este aparcamiento y del drenaje de la zona, la colocación de un bordillo, nueva señalización y reubicación de las luminarias.

La alcaldesa ha agradecido al consejero la rápida ejecución de esta actuación, "muy necesaria y demandada por los vecinos de la zona", que ha permitido ordenar este espacio, hasta ahora carente de plazas de aparcamiento suficientes para atender la demanda real derivada del crecimiento de las familias a lo largo de los últimos años, ha informado el Gobierno.

PARALIZADA LA OBRA DE LA PASARELA DE REQUEJADA

Durante su visita al municipio, el consejero se ha referido también a los trabajos de reparación de la pasarela de la estación de tren Requejada, una actuación que se inició el pasado mes de noviembre y que en estos momentos se encuentra paralizada a la espera de que Adif habilite, de forma temporal, un paso por las vías para poder finalizar las obras.

"Una vez que hayamos resuelto esta situación terminaremos el arreglo de esta pasarela, a la que solo le faltan unas ocho semanas de obra", ha afirmado Media.

Y es que a finales del mes de enero se cerró el paso por la pasarela para iniciar el cambio de suelo y las barandillas de la misma, lo que motivó que algunos viajeros cruzaran las vías, con el consiguiente riego para su seguridad. Por ello, la Consejería mantiene suspendidos estos trabajos y ha reabierto la pasarela a la espera de que el Comité de Seguridad de Renfe habilite un paso alternativo que "garantice al 100% la seguridad" de todos los usuarios de la estación.

El proyecto cuenta con una inversión autonómica de 294.151 euros y tiene como objetivo la recuperación de esta pasarela, construida en el año 1999, que conecta los andenes correspondientes a ambos sentidos de circulación de la estación de tren de Requejada, y en la que apenas se han realizado labores de mantenimiento.

Los trabajos se complementarán con la instalación de elementos de protección para dotar a la estructura de las debidas condiciones de seguridad y de durabilidad. De igual forma, se contempla la reubicación de las luminarias que se localizan en la estructura metálica de la pasarela.

Por otro lado, y en materia de obras hidráulicas, el consejero ha indicado que el Ayuntamiento ha solicitado a la Dirección General de Aguas la ejecución de dos proyectos de abastecimiento, uno en La Hilera, con una inversión de 155.000 euros, y otro en los núcleos de Polanco, Mar y Soña, con un coste cercano a los 221.000 euros.

Dos actuaciones que se licitarán y ejecutarán a lo largo de esta legislatura, una vez se disponga de los proyectos definitivos y todos los permisos necesarios.

Por último, Media ha recordado que el municipio ejecutará con cargo al Plan de Inversiones Municipales la terminación del vial en el barrio Menocal, la construcción de un aparcamiento junto a las pistas de pádel de Requejada y la rehabilitación de la cubierta de la casa concejo de Rumoroso. Actuaciones que, en su conjunto, supondrán una inversión de 337.000 euros, de los que 270.000 euros serán aportados por la Consejería.