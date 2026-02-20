La corresponsal en Afganistán Mónica Bernabé protagoniza el martes el Foro del Colegio de Periodistas

Archivo - Mónica Bernabé recibe de manos de Andrés Ocaña el premio Julio Anguita Parrado en foto de archivo - AYTO. CÓRDOBA - Archivo

SANTANDER 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La corresponsal durante ocho años en Afganistán, Mónica Bernabé, experta en información internacional, protagoniza el martes 24 de febrero el Foro de Periodismo del Colegio de Periodistas de Cantabria, que pretende reivindicar el papel de las periodistas en el contexto de la celebración del Día de la Mujer.

La entidad colegial ha informado este viernes que se trata de un encuentro abierto a la ciudadanía que se celebrará en la Sala Casyc UP a las 19.00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

El foro, impulsado desde el Colegio para analizar y debatir sobre actualidad bajo el prisma de profesionales del periodismo de reconocido prestigio, tendrá como invitada a esta periodista que vivió ocho años como corresponsal de El Mundo en Afganistán y que conoce de primera mano la situación del país y de las mujeres.

Se estableció en Kabul en 2007 y es la única periodista que ha vivido y trabajado permanentemente en ese país durante tantos años.

Bernabé (Barcelona, 1972) ha colaborado además con diversos medios de comunicación -RNE y Deutsche Welle, entre otros- y ha sido corresponsal de El Mundo en Roma. Desde 2017 forma parte de la sección de internacional del periódico Ara.

Tiene seis premios, ha escrito dos libros y ha protagonizado un documental.

Con esta propuesta el Colegio de Periodistas se suma a los actos del Día de la Mujer que se celebra el próximo 8 de marzo. "Una fecha en la que cada año revindicamos a las mujeres periodistas como Rosa María Calaf, Ángeles Espinosa y Paloma del Río, profesionales que han pasado por nuestros foros para compartir su experiencia profesional y analizar la actualidad informativa", ha explicado la decana. Olga Agüero, que será la encargada de conducir la conversación con Mónica Bernabé.

En un contexto de desinformación y bulos, el Colegio de Periodistas "apuesta por la divulgación del buen periodismo en estos foros abiertos a los ciudadanos donde periodistas de reconocida trayectoria profesional informan y analizan la actualidad", ha añadido Agüero.

Este encuentro con la corresponsal internacional Mónica Bernabé se integra dentro de la programación del Foro de Periodismo Matilde Zapata, un espacio abierto a los ciudadanos de análisis de la profesión y de la actualidad informativa a través de la mirada de expertos y profesionales de periodismo y la comunicación que ha puesto en marcha el Colegio de Periodistas de Cantabria, y por el que ya han pasado otras periodistas como la corresponsal de TVE en Francia, Mavi Doñate; la experta en información y poder Marta Peirano, y el excorresponsal de La Vanguardia Fernando García.

El Foro de Periodismo Matilde Zapata tiene por objetivo divulgar el papel y el trabajo de los periodistas a través de conversaciones y encuentros con profesionales de los medios de comunicación y, al mismo tiempo, contribuir a informar a los ciudadanos sobre asuntos de actualidad mediante el análisis y el debate. Este espacio sirve para analizar también el papel de los medios y la evolución del propio periodismo.

Esta iniciativa del Colegio reivindica uno de los nombres femeninos pioneros y más reconocidos del periodismo cántabro, el de la periodista Matilde Zapata, quien desde las páginas del periódico La Región, que llegó a dirigir, fue una firme defensora de los derechos sociales y de la mujer.