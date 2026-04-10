Crecen las listas sanitarias en el primer trimestre pero baja la demora

Archivo - Cirugía en el Hospital Marqués de Valdecilla - TRÉVOL - Archivo

SANTANDER, 10 (EUROPA PRESS)

Las listas de espera sanitaria (quirúrgica, pruebas diagnósticas y consultas) han crecido en marzo en Cantabria tanto en relación al mes anterior como respecto al cierre de 2025, si bien la demora media ha bajado en todos los casos.

Concretamente, el tercer mes del año se cerró con 14.960 personas a la espera de someterse a una operación quirúrgica, 180 más que en febrero (+1,22%) y 470 más que a cierre de 2025 (+3,24%).

La demora media se sitúa en 135,3 días (unos cuatro meses y medio), lo que supone 1,2 días menos que en febrero y 1,5 que en diciembre.

Por otra parte, en lista de espera para una prueba diagnóstica había al finalizar marzo 42.847 personas, un 5,9% más que en febrero (40.455) y un 6,7% superior a las registradas a la conclusión de 2025 (40.156).

Sin embargo, la demora media se ha recortado casi una semana, concretamente 6,6 días, desde diciembre. Así, se ha pasado de los 74 a cierre del pasado ejercicio a 67,4 en marzo (aproximadamente dos meses y una semana), dato también menor que el de febrero, cuando era de 70,1.

La misma tendencia se da en las listas para una consulta: crecen las personas que esperan pero baja la demora media.

Concretamente, al finalizar marzo había 39.943 personas a la espera de una consulta, lo que suponen 2.612 más que en diciembre (+7%) y 1.351 más que en febrero (+3,5%).

En el primer trimestre del año, la demora media se ha reducido en este caso más de una semana (7,1 días), hasta situarse en los 53,9 días --en diciembre era de 61--. Con respecto a febrero, también ha disminuido 1,2 días.

Hay que tener en cuenta en los datos de las listas de espera el impacto de las huelgas médicas para reivindicar un estatuto propio para la profesión celebradas a nivel nacional tanto en diciembre (del 9 al 12), como en febrero (16-20) y marzo (16-20) y que han supuesto suspensión de operaciones, consultas y pruebas.

Hay previstas también huelgas en abril (27-30), mayo (18-22) y junio (15-19).