La criminalidad crece un 3,6% hasta septiembre en Cantabria y las estafas informáticas un 12,6%

SANTANDER, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La criminalidad ha repuntado un 3,6 por ciento hasta septiembre en Cantabria, donde las estafas informáticas aumentaron desde enero un 12,6%, una décima por encima del crecimiento conjunto de los delitos cometido a través de Internet. También destaca la subida de los ilícitos contra la libertad sexual, un 11,3%, mientras que la delincuencia convencional se incrementó medio punto.

El número total de infracciones penales registradas en la región en los nueve primeros meses del año se situó en 19.445, frente a las 18.775 cometidas en el mismo periodo de 2024 y supone un 3,6% más, según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, publicado este lunes y consultado por Europa Press.

Se trata de un repunte superior al del conjunto del país, que fue del 1%, y donde llama la atención el experimentado por los secuestros, del 13%, mientras que en Cantabria ese dato se mantuvo invariable (1) en los tres primeros trimestres de ambos ejercicios.

CRIMINALIDAD CONVENCIONAL

Por un lado, y dentro de la criminalidad convencional, en la región bajaron los delitos más graves, como homicidios y asesinatos consumados (de 3 a 0), y también se redujeron los mismos ilícitos igualmente dolosos y en grado de tentativa: de 11 a 5, lo que supone un 54,5% menos. Mientras, subieron los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, un 6,4%, al pasar de 296 a 315.

También repuntaron los cometidos contra la libertad sexual, un 11,3% en general (de 124 a 138), aunque las violaciones crecieron menos (un 3%, al pasar de 33 a 34) que el resto de ilícitos en este ámbito (subieron un 14,3%, hasta rebasar el centenar, concretamente 104).

Entre enero y septiembre de 2025 no hubo variación en los robos con violencia e intimidación registrados en la región en comparación con los mismos meses del año anterior (172 en ambos casos), pero destaca el descenso de aquellos cometidos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones (un 15,1%, hasta los 986) y con fuerza en domicilios (un 11,2%, situándose en 715).

También se redujeron las sustracciones de vehículos, un 16,4%, hasta contabilizarse 107, pero aumentaron los hurtos en general, un 7,1% y superaron así los 3.900.

Los delitos relacionados con el tráfico de drogas disminuyeron un 1,6% hasta septiembre en Cantabria, hasta los 60 (uno menos que desde enero del año anterior) y el resto de la criminalidad convencional se mantuvo prácticamente igual, con 8.412 infracciones penales (-0,1%).

CIBERDELITOS

Por su parte, las infracciones cometidas en el espacio ciber representan casi una de cada tres en Cantabria (el 27,4%), ya que pasaron de 4.747 a 5.341 (+12,5%) entre enero y septiembre de este año y en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Esto aumento es debido al auge tanto de las estafas informáticas (un 12,6% más, hasta las 4.711, y que suponen el doble del crecimiento de la media nacional, del 6,4%) como al del resto de delitos cometidos por Internet, que repuntaron un 12,1%, hasta los 630.

TASA DE CRIMINIDALIDAD Y SEGURIDAD DE CANTABRIA

La tasa de criminalidad en Cantabria es de 43 infracciones penales por cada 1.000 habitantes y la comunidad autónoma se sitúa así como la octava más segura de España, por detrás de Extremadura (34,2), Asturias (35,6), Galicia (35,8), La Rioja (36,8), Castilla y León (40), Castilla-La Mancha (41,3) y Aragón (41,3).

Con esa tasa, la región se encuentra casi ocho puntos por debajo de la tasa de criminalidad del conjunto del país, que estaba al cierre del tercer trimestre del año en 50,9, y "sigue siendo una de las comunidades más seguras", ha destacado la Delegación del Gobierno.

En un comunicado ha indicado que por todas las infracciones penales conocidas hasta el cierre del tercer trimestre, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales) han detenido y/o investigado a 3.686 personas.

DATOS POR MUNICIPIOS

En cuanto a los municipios de más de 20.000 habitantes que recoge el Balance de la Criminalidad, Santander cerró septiembre de 2025 con una tasa de criminalidad de 49,6 infracciones penales por cada 1.000 habitantes y el total de delitos conocidos en la capital aumentó un 11,7% (casi el doble del aumento de la criminalidad convencional, que fue del 6,8%, mientras que los ciberdelitos escalaron un 26%).

En Torrelavega la tasa de criminalidad se situó en 44,3 y las infracciones penales conocidas aumentaron levemente, un 1,6% (las convencionales se redujeron un 3,1% entre enero y septiembre de este año, según el Ministerio, en tanto que las cometidas por la red aumentaron un 19,1%).

En el caso de Camargo, la tasa de criminalidad al finalizar el noveno mes de este año era de 53,3 infracciones penales por cada 1.000 habitantes y los delitos conocidos bajaron un 1,5% (el descenso de los convencionales fue mayor, del 6,7%, mientras que la cibercriminalidad creció un 17,9%).

En Castro Urdiales, la tasa de criminalidad se situó en 45,1 y las infracciones penales conocidas disminuyeron un 5,4%, aunque las convencionales subieron un 2% (los delitos por Internet se redujeron un 24,6%).

Finalmente, Piélagos cerró el tercer trimestre con una tasa de criminalidad de 31,4 infracciones penales por cada 1.000 habitantes y los delitos conocidos descendieron un 4,8%, ya que aunque los convencionales bajaron un 22,1% los cometidos en el espacio ciber escalaron un 23,6%.

DATOS NACIONALES

En toda España, el número total de infracciones penales registradas de enero a septiembre de 2025 suma un total de 1.870.877, lo que supone un aumento del 1% sobre el año 2024. El anterior informe, con datos hasta junio, había anotado un descenso del 0,9%.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska advierte que los delitos contra la libertad sexual crecen un 3,7% sobre 2024, "pero en un porcentaje inferior al incremento interanual observado en años anteriores (5,7% en 2024 sobre 2023)".

Sobre el "aumento sostenido" de los delitos de agresiones sexuales con penetración, que suben un 4,6%, Interior reitera que el dato debe ponerse en relación "en parte con las activas políticas de concienciación y de reducción de la tolerancia social", ya que está reduciéndose los niveles de infradenuncia.

Un total de 1.496.618 delitos (80% del total) se corresponden con la categoría de criminalidad convencional, por lo que la variación es de -0,6%. La cibercriminalidad (374.259 infracciones penales, el 20% del total) presenta un incremento del 8% sobre 2024, de los que 327.856 delitos (+6,4%) son estafas informáticas.

"Con estas cifras, la tasa de criminalidad convencional se sitúa en España en 40,8 delitos por mil habitantes, en la banda más baja de la serie histórica", ha destacado el Ministerio del Interior, que también añade que la tasa de cibercriminalidad se sitúa en 10,1 delitos por mil habitantes.