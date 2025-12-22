Un cuarto premio del Sorteo de Navidad deja 200.000 euros en Santander

Administración de Lotería Número 1 de Santander - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

SANTANDER 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 25.508 ha resultado agraciado con el segundo de los dos cuartos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 200.000 euros a la serie, una de las cuales ha caído en Santander.

Concretamente, se ha vendido en la Administración Número 1, localizada en la calle Calvo Sotelo, 15.

El número fue cantado a las 12.36 horas en el primer alambre de la tabla ocho, según los datos aportados por Loterías y Apuestas del Estado (LOE) y recogidos por Europa Press.

SE PUEDEN COBRAR PREMIOS DESDE ESTA TARDE

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se podrán cobrar desde la misma tarde del sorteo cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos y hasta el 23 de marzo de 2026, ya que el derecho al cobro de los caduca a los tres meses, contados a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en alguno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso el premio puede cobrarse en metálico o a través del sistema Bizum.

Por otro lado, cuando los premios acumulen un importe igual o superior a 2.000 euros, se cobrarán en las entidades financieras autorizadas (BBVA y CaixaBank).

En el caso de décimos adquiridos en el canal online oficial (www.loteriasyapuestas.es), los premios mayores se abonan mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente comunicada por el jugador en su cuenta de juego, una vez verifique el número de cuenta tras el sorteo. Los premios menores serán abonados directamente en la cuenta de juego siempre que esta no exceda de los límites establecidos, en cuyo caso también serán abonados mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente que haya sido comunicada.