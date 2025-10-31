Cuatro heridos en una colisión entre un turismo y un autobús en la A-8, a la altura de Bárcena de Cicero

SANTANDER 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
Cuatro personas han resultado heridas, de las cuales tres han sido trasladadas a centros sanitarios, en un accidente de tráfico provocado tras una colisión entre un turismo y un autobús en la A-8, en el punto kilométrico 182, a la altura del municipio de Bárcena de Cicero.
Según ha informado el Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria en redes sociales, de las tres personas trasladadas, dos tienen pronóstico reservado.
Las labores se han centrado en facilitar acceso a los servicios médicos e inertización de vehículos
Han intervenido también Guardia Civil y mantenimiento de carreteras.