Cubillo de Ebro amanece con la temperatura más baja de España: 6,4 grados

SANTANDER 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad cántabra de Cubillo de Ebro, en el municipio de Valderredible, ha amanecido este domingo con la temperatura más baja de España al registrar 6,4 grados centígrados a las 7.50 horas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.

En la lista de los lugares donde más frío ha hecho a primera hora de la mañana, también aparece en cuarto lugar Polientes, en el mismo municipio, donde el mercurio de los termómetros ha descendido hasta los 6,9ºC a las 7.30 horas, y Reinosa, en octava posición, ha marcado 8ºC a las 8.00 horas.

Destaca el contraste de temperaturas entre el sur y el litoral de la comunidad, donde los termómetros han estado por encima de los 20ºC, como es el caso de Castro Urdiales que ha marcado la máxima regional con 20,7ºC, y Santander que ha pasado la noche a 20,6.

A nivel nacional la segunda mínima la ha registrado Puerto del Pico (Ávila) con 6,6ºC y la tercera Aguilar de Campoo (Palencia) con 6,8ºC. Por contra, las máximas se han dado en Navalvillar de Pela (Badajoz) donde han pasado la noche a 29,6 grados, Castillo de Bayuela (Toledo) a 28,2ºC y Cáceres a 27,9ºC.