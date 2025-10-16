Cultura ofrece seis talleres de historia y patrimonio medieval como fin del programa 'Un Camino lleno de historia' - GOBIERNO DE CANTABRIA

Llegará a Comillas, Santander, Castro Urdiales, Meruelo, Ribamontán al Monte, Potes y Santander

SANTANDER, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte cierra con los seis últimos talleres su programación 'Un Camino lleno de historia' que pretenden acercar la historia y el patrimonio de esta ruta de peregrinación al público en general.

Esta iniciativa, organizada por la Fundación Camino Lebaniego y dirigida a público a partir de los 10 años, llegará entre octubre y noviembre a Comillas, Santander, Castro Urdiales, Meruelo, Ribamontán al Monte y Potes, localidades todas ellas ubicadas en el Camino de la Costa, continuando así la labor de difusión de los Caminos declarados Patrimonio de la Humanidad hace diez años a su paso por Cantabria.

A través de actividades didácticas y lúdicas, los participantes pueden sumergirse en la cultura medieval, experimentar con técnicas artesanales antiguas y descubrir los secretos de este histórico camino.

El Gobierno ha informado que todas las actividades son completamente gratuitas y requieren inscripción previa debido a la limitación de plazas. De todos los talleres, habrá cuatro sesiones matinales (a las 11.00, 12.00, 12.30 y 13.30 horas) tanto el sábado como el domingo.

Cada sesión admitirá un máximo de 12 participantes y tiene una duración de una hora.

ACTIVIDADES

La primera de las actividades tendrá lugar los próximos 18 y 19 de octubre en el Centro Cultural El Espolón de Comillas y estará inspirada en la figura del Beato de Liébana y la tradición medieval. Con el taller 'El encuadernador de Beato', los participantes aprenderán las técnicas de encuadernación medieval, tal y como se hacía en los scriptoria donde nacieron los códices e iluminaciones que han llegado hasta nuestros días.

Para cerrar octubre, el fin de semana del 25 y 26 de octubre, la Catedral de Santander acogerá el taller de iluminación de manuscritos, en el que los asistentes aprenderán a decorar iniciales medievales con tintas naturales y pan de oro, como hacían los antiguos escribas.

Ya en noviembre, en el Centro Juvenil El Camarote de Castro Urdiales, los días 8 y 9, se ofrecerá un taller que explora el legado de los remedios naturales inspirado en los antiguos incensarios localizados en los aledaños de la iglesia de Santa María de Castro Urdiales. Aprenderán a elaborar inciensos artesanales utilizando elementos recolectados, conectando con conocimientos transmitidos a lo largo de la historia. Cada asistente se llevará a casa su propia creación y una experiencia que une tradición y naturaleza.

Meruelo será la localidad que acoja el taller 'Scriptorium medieval: Paleografía' los días 15 y 16. Los asistentes podrán experimentar con utensilios auténticos de la época y elaborar tintas con ingredientes tradicionales. Además, practicarán la escritura sobre soportes históricos, replicando las técnicas de los antiguos escribas y aprendiendo sobre el proceso y la precisión necesarios para preservar los textos medievales.

El fin de semana del 22 y 23 de noviembre estará dedicado a conocer el oficio del herrero y a la creación de una cota de malla utilizando anillos metálicos, guiados por expertos artesanos. Una oportunidad para explorar la técnica y complejidad de este emblemático elemento de armadura y comprender el trabajo y la habilidad del herrero medieval. Será en el local de Omoño de Ribamontán al Monte.

Y para cerrar esta programación, una de las actividades que más éxito tiene, el escape room 'El Misterio de la Torre', los días 28 y 29 de noviembre en la Torre del Infantado de Potes.

Es una propuesta participativa y dinámica que invita a los asistentes a resolver enigmas y desafíos en un entorno histórico. Los participantes deberán encontrar la forma de escapar del espacio en un tiempo limitado, utilizando su ingenio y trabajo en equipo para desvelar los secretos ocultos tras los muros de la Torre del Infantado.

Las inscripciones para las actividades ya están abiertas y pueden realizarse a través del formulario de inscripción https://forms.office.com/e/2E74W3BcNt y en la web Agenda Camino Lebaniego - Agenda Camino Lebaniego Más información en el teléfono 942 50 27 00 y a través del correo programacion@caminolebaniego.com