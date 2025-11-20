Cultura organiza visitas guiadas a la exposición temporal 'La Pátera de Otañes, una nueva visión' en el MUPAC

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, se reúne con el dueño de la Pátera de Otañes.- Archivo - RAÚL LUCIO/ GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha organizado una serie de visitas guiadas a la exposición 'La Pátera de Otañes, una nueva visión' que actualmente acoge el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) y que correrán cargo del comisario de la muestra, José Ángel Hierro Gárate.

Las visitas serán gratuitas hasta completar aforo y se celebrarán los días 6 y 13 de diciembre, a las a las 11.30 horas, y el día 19 a las 17.00 horas, en la sede del Mercado del Este, y servirán como cierre a la exposición, que se clausurará el día 21.

Las reservas podrán hacerse en el teléfono 942 209 922, en horario de apertura del museo, o presencialmente en el mismo, los martes anteriores a cada una de ellas, es decir, los días 2, 9 y 16 de diciembre.

La Pátera de Otañes, descubierta en el Pico del Castillo de la localidad que le da nombre, junto a Castro Urdiales, es un pequeño recipiente de plata con partes sobredoradas con oro, de 21 centímetros de diámetro y un peso aproximado de cerca de un kilogramo.

Su cara principal está decorada con escenas en relieve alusivas a una fuente medicinal y a las virtudes curativas de sus aguas. En ella también se muestra la leyenda 'SALVS V ME RI TA NA', mientras que en el reverso se puede leer la inscripción 'L P CORNELIANVS', seguida de unos números.

La última vez que esta obra maestra de la orfebrería de época romana estuvo accesible al público fue entre los años 2000 y 2003, cuando formó parte de la colección permanente del MUPAC, en su antigua sede de Puertochico.

Previamente, en 1999, se había exhibido en la exposición 'Cántabros, la génesis de un pueblo', en el Museo Diocesano de Santillana del Mar.

En ambas ocasiones, al igual que ahora, su exposición pública se debe a la generosidad de la familia Otañes, propietaria de la pieza desde su hallazgo, en la segunda mitad del siglo XVIII.

En la muestra, que cuenta con otros materiales de época romana de los fondos del museo como apoyo, se ofrece una nueva interpretación de la decoración y la historia de la pieza. Varios de esos objetos proceden de Castro Urdiales, la antigua colonia Flaviobriga, muy cerca del lugar del hallazgo del plato.

COLECCIÓN PERMANENTE DEL NUEVO MUPAC

Esta pieza pasará a ser un elemento "esencial" en la colección permanente del nuevo MUPAC, tras la cesión de la familia Otañes, propietaria de la misma desde su descubrimiento.

La inclusión de la Pátera en el nuevo discurso museográfico de dicha institución es un acontecimiento "de gran trascendencia" para la cultura cántabra y para todo el patrimonio común de España, ya que la pátera "podrá ser disfrutada por la ciudadanía en un espacio moderno, el nuevo MUPAC, que está cambiando la fisionomía de un barrio tan característico de Santander como Puertochico", ha indicado el Ejecutivo autonómico.