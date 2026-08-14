Los Cursos de Verano de la UC registran más de mil inscritos, con nuevos formatos como talleres en familia

Rosa Martín hace balance de los Cursos de Verano de la UC. - UC

SANTANDER 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) han registrado más de un millas de inscritos en los 50 cursos monográficos y las 52 actividades culturales que ha desarrollado en esta nueva edición, en la que se han incorporado nuevos formatos para llegar a nuevos públicos, como los talleres en familia.

La directora del Área, Rosa Martín, que ha hecho balance de los Cursos de Verano de la UC, ha señalado que los talleres en familia "han venido para quedarse" tras la "buena acogida" que han tenido estas propuestas, centradas en el yoga y el movimiento, en la sede de Laredo y que posteriormente incorporó el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna, ha indicado la UC en nota de prensa.

Según ha explicado, las familias son un público al que no se habían dirigido específicamente hasta ahora y tienen una importancia "muy grande" durante la época estival, especialmente en una región como Cantabria.

Otro formato que ha despertado interés este verano y que podrá tener un mayor recorrido en futuras ediciones ha sido el de las conversaciones al aire libre, ha subrayado.

El Torco, en Suances, acogió un encuentro con el cantante y compositor reinosano Rulo, donde repasó sus casi tres décadas de trayectoria musical.

Asimismo, la UC ha incluido en su oferta estival proyecciones de documentales, con dos sesiones en Argüeso y otra en Santander dedicada a 'Semillas de Kivu', reconocida con un Goya.

Más allá de estas novedades, la directora del Área de Cursos de Verano ha reivindicado el peso de las actividades culturales, de acceso libre y gratuito, en el programa.

La actualidad ha marcado buena parte de las conferencias, con asuntos que van desde la dependencia energética y la inteligencia artificial hasta la relación de los jóvenes con las nuevas tecnologías, el deporte, las migraciones, el capital humano o las ciencias de la salud.

Según ha destacado, estas cuentan con la garantía de que la información recibida es "rigurosa" al estar respaldada por la UC y especialistas, como Virginia Carracedo, profesora titular de la UC, que abordó en Torrelavega los incendios forestales, o Nicolás Olea, catedrático emérito de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada, que puso el foco en la relación entre los plásticos y la salud humana.

También la programación cultural ha encontrado en la música otras formas de acercarse a la ciudadanía. En el Castillo de Argüeso, Mariu Torre protagonizó un concierto didáctico en el que recorrió la tradición musical cántabra a través de sus instrumentos, combinando las explicaciones con la interpretación de distintas piezas.

A esta propuesta se sumó el concierto de la Camerata Coral de la UC en la iglesia de San Sebastián de Reinosa, una cita que ya ha formado parte de anteriores ediciones.

Por su parte, los cursos monográficos han mantenido una vocación abierta que Martín considera "fundamental", ya que la mayoría están pensados para "cualquier persona que tenga ganas de aprender", como el curso de introducción a la lengua de signos que tuvo lugar en Santa Cruz de Bezana.

Estas experiencias prácticas se han extendido también a los cursos de surf en Suances y Laredo, y al curso de fotografía y al dedicado a Picos de Europa en Potes, que incluyó salidas al campo.

Además, en Castro Urdiales, el monográfico de canto góspel culminó con un concierto, tras varios días de trabajo; y el de dirección Coral en la villa pejina con una muestra final en la Iglesia de los Padres Trinitarios.

Asimismo, la directora ha destacado la relevancia de los temas seleccionados y la calidad de los ponentes. Como ejemplos, ha citado el curso sobre Gaudí celebrado en Comillas, que contó con la participación de Galdric Santana, director de la Cátedra Gaudí; y la propuesta dedicada al enfoque One Health en Suances, que exploró la interconexión entre la salud de las personas, los animales y los ecosistemas.

En este último participó Fernando Valladares, investigador del CSIC y divulgador, cuya presencia permitió ampliar la mirada sobre los desafíos ambientales y sanitarios.

Esa apuesta por hacer accesibles contenidos especializados tuvo uno de sus ejemplos más claros en el curso 'Alza la voz: técnicas de comunicación y de puesta en escena para la divulgación científica', celebrado en Torrelavega con la participación de Big Van Ciencia, un referente "muy conocido" en el ámbito de la divulgación.

En apenas unos días, el alumnado trabajó distintas herramientas de comunicación y puesta en escena hasta convertir sus conocimientos científicos en monólogos dirigidos a un público general.

El resultado pudo verse en Escena Miriñaque, donde los participantes llevaron sus piezas al escenario ante familiares, amigos y otros espectadores.

Según Martín, la colaboración de los 16 ayuntamientos que son sede y de las distintas direcciones generales del Gobierno cántabro ha sido "imprescindible" para sacar adelante una programación "atractiva y de calidad".

Un apoyo que va más allá de la financiación, ya que permite identificar temas de interés para cada territorio y refuerza una descentralización que considera "una de las fortalezas" de los Cursos de Verano, ha concluido.